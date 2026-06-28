Conto BBVA: cashback del 3% su tutti gli acquisti e zero spese per sempre

BBVA è una delle banche più solide d'Europa, e ora offre un conto a canone zero con cashback del 3% su tutti gli acquisti. Zero costi nascosti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 giu 2026
Conto BBVA: cashback del 3% su tutti gli acquisti e zero spese per sempre
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C’è un motivo se BBVA è oggi una delle banche più scelte in Europa: solidità, trasparenza e condizioni che mantengono quello che promettono. Ma se finora non avevi ancora considerato di aprire un conto con loro, il momento giusto è adesso, perché l’offerta attuale aggiunge un vantaggio concreto e immediato: un cashback del 3% su tutti i tuoi acquisti.

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Una banca vera, dietro un conto che non costa nulla

BBVA non è una startup fintech nata ieri: è uno dei gruppi bancari più grandi e solidi d’Europa, con decenni di storia e milioni di clienti nel mondo. Scegliere il Conto BBVA significa affidarsi a un istituto regolamentato, con tutti i vantaggi di una grande banca e nessuno degli svantaggi dei conti tradizionali. Canone zero, per sempre. Carta di debito Mastercard inclusa senza costi. E una serie di operazioni gratuite che altrove si pagano:

  • Bonifici SEPA ordinari e istantanei
  • Prelievi di contante superiori a 100 euro
  • Pagamenti in valuta estera senza commissioni
  • Gestione completa via app, intuitiva e sicura
  • Strumenti integrati per organizzare i risparmi

Apertura online in pochi minuti, senza filiali da visitare né documenti da spedire. Il vantaggio più immediato del Conto BBVA è il cashback del 3% su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito, nei negozi fisici, online, ovunque paghi. Spesa, bollette, shopping, benzina: ogni euro che spendi nei primi sei mesi dal primo utilizzo della carta ti restituisce il 3%, fino a un massimo di 280 euro di spesa mensile. Non devi attivare nulla, non devi raccogliere punti, non devi ricordarti di riscattare premi: il rimborso arriva direttamente sul conto, in automatico. È denaro reale che torna nelle tue tasche ogni mese, solo perché usi la carta che già avresti usato. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 giugno 2026: hai pochissimi giorni per approfittarne.

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