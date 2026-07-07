Carta di credito gratuita per il noleggio auto della vacanza con TF Bank

Le persone che sono alla ricerca di una carta di credito gratuita per il noleggio auto della loro prossima vacanza all’estero possono prendere in considerazione la proposta della banca online svedese TF Bank. Quest’ultima infatti mette a disposizione dei nuovi clienti la TF Mastercard Gold, una carta di credito con quota annuale a zero.
Diversi i vantaggi per chi ama viaggiare, su tutti l’assicurazione di viaggio gratuita e l’assenza di commissioni sia sui cambi valuta che sull’utilizzo della carta di credito al di fuori dei Paesi appartenenti all’Unione europea. Tutti possono richiederla collegandosi al sito ufficiale della banca, compilando un apposito modulo.
I vantaggi per chi ama i viaggi
Come accennato qui sopra, la carta di credito di TF Bank include diversi vantaggi per tutte le persone che amano viaggiare. Uno dei più importanti è l’assicurazione di viaggio gratuita, che offre una copertura contro infortuni, malattia e annullamento viaggio, oltre che il rimborso per bagagli smarriti.
L’altro vantaggio significativo è l’assenza di commissioni sui cambi, elemento questo che permette di risparmiare una somma significativa quando si è in vacanza in un Paese in cui si utilizza una moneta diversa dall’euro, come può essere il Regno Unito con la sterlina o gli Stati Uniti con il dollaro.
Risparmio che diventa ancora più interessante se si considera che la banca svedese in questione non applica alcun costo extra quando i titolari della TF Mastercard Gold utilizzano la loro carta di credito all’estero, a differenza invece di quanto accade con le altre banche e carte di credito.
Per ottenere la TF Mastercard Gold è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata della banca TF Bank, inserire le proprie informazioni, identificarsi e firmare il contratto in via digitale. A conti fatti, la procedura online per la richiesta della carta di credito gratuita richiede meno di cinque minuti del proprio tempo libero.