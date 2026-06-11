Offerte conto corrente: Buono Amazon da 150 euro con SelfyConto

Tra le più interessanti offerte sui conti corrente oggi disponibili nel nostro Paese, segnaliamo quella di Banca Mediolanum e del suo conto corrente online SelfyConto: aprendone uno entro venerdì 12 giugno si ha la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 150 euro, oltre al vantaggio del canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30.

Per ricevere il buono regalo spendibile su amazon.it occorre poi richiedere la carta di debito Mediolanum Card al momento dell’apertura del conto, effettuare una spesa di qualsiasi importo e accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro il 30 ottobre. L’apertura di SelfyConto è semplice e veloce, tutto quello di cui si ha bisogno è un indirizzo e-mail personale, il proprio smartphone e un documento di riconoscimento valido.

Gli altri motivi per cui aprire SelfyConto

Al di là della promozione in corso, ci sono altri motivi per cui una persona può considerare di aprire un conto online con Banca Mediolanum, e nella fattispecie SelfyConto. Uno di questi è il canone gratuito per tutti durante i primi dodici mesi, poi azzerabile tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile complessiva di almeno 500 euro.

Ci sono poi numerosi servizi gratuiti inclusi nel conto, tra cui i bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze senza commissioni e i prelievi a costo zero presso gli ATM in Italia e in Europa. Inoltre, i titolari di SelfyConto possono fare affidamento anche su un consulente dedicato per i loro progetti e di una carta di debito digitale gratuita.

Sempre a proposito di carta di debito, la Mediolanum Card appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza è utilizzabile liberamente e senza preoccupazioni tanto in Italia quanto all’estero. Optando per quella fisica, il primo anno il canone è gratuito, poi passa a 10 euro l’anno.