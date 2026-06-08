Buono Amazon da 150€: l'offerta di Banca Mediolanum scade questa settimana

Gli utenti interessati a ricevere un sostanzioso Buono Regalo Amazon da utilizzare per risparmiare sugli acquisti effettuati all’interno dell’e-commerce amazon.it possono prendere in considerazione l’attuale offerta di Banca Mediolanum: aprendo un nuovo conto corrente online (SelfyConto) entro il 12 giugno, è possibile ottenere un Buono Amazon del valore di 150 euro.

Al di là della data limite di apertura del conto, gli altri tre requisiti da soddisfare sono la richiesta della Mediolanum Card al momento della registrazione del nuovo conto, almeno un movimento di qualsiasi importo e l’accredito dello stipendio entro il 30 ottobre. Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta di Banca Mediolanum, avendo a portata di mano un documento di riconoscimento valido, il proprio numero di telefono e un indirizzo e-mail personale.

Gli altri vantaggi del conto corrente online SelfyConto

SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, semplice da usare e senza costi nascosti. Al termine dei primi dodici mesi il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo se si accredita lo stipendio sul conto o si spendono almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata.

A proposito di quest’ultima, tra i servizi inclusi gratuitamente nel conto vi è anche il canone della carta di debito digitale. In aggiunta a ciò sono gratuiti anche i prelievi presso gli ATM presenti nei Paesi appartenenti all’Unione europea, un’assistenza via chat, i bonifici SEPA (sia quelli ordinari che quelli istantanei), più l’addebito delle utenze.

Infine, un’ulteriore promo attiva in questi giorni sul sito di Banca Mediolanum consente di beneficiare di un iPhone 17e 256 GB in omaggio sottoscrivendo un piano programmato di versami di almeno 1.800 euro all’anno tramite un Prodotto di Risparmio Gestito oppure un Piano Individuale Pensionistico.