Carta di credito per il noleggio auto: i vantaggi di TF Mastercard Gold

Le persone che in questi giorni stanno organizzando un viaggio all’estero potrebbero dover fare i conti con la scelta di una carta di credito per il noleggio auto. Una scelta che a prima vista non è così semplice come ci si aspetterebbe, considerando l’ampia offerta disponibile, ma tra tutte c’è una carta che si sta facendo largo anche qui in Italia nel corso degli ultimi mesi.

Il riferimento è alla TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank, che può essere richiesta in meno di tre minuti sul sito ufficiale della banca. Diversi i vantaggi che offre ai suoi titolari, tra cui l’assenza di commissioni per il cambio valuta e un’assicurazione di viaggio interamente gratuita valida in qualsiasi parte del mondo.

Canone gratuito per sempre, zero commissioni e assicurazioni di viaggio inclusa

Per chi dunque è alla ricerca di una carta di credito per il noleggio auto di questa estate, TF Mastercard Gold può rappresentare la soluzione ideale grazie ai vantaggi che offre alle persone che amano viaggiare all’estero. Nel caso specifico, occorre menzionare in primis l’assenza di commissioni sul cambio valuta, elemento questo che permette ai viaggiatori seriali di risparmiare una somma significativa in occasione di un viaggio al di fuori dell’Unione europea.

La carta di credito di TF Bank include poi un’assicurazione di viaggio completa, con tanto di copertura infortuni e malattie, nonché annullamento viaggio più rimborso per eventuali bagagli smarriti. L’assicurazione proposta è inoltre valida in tutti i Paesi del mondo.

Infine, altri due vantaggi notevoli sono le zero commissioni applicate per l’utilizzo della carta di credito all’estero e la quota annuale della carta gratuita per sempre, e non nell’ambito di una promozione della durata di sei mesi o un anno.