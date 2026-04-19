Carta di credito a canone zero: il regalo arriva dalla Svezia

Ottenere una carta di credito non è semplice, per usare un eufemismo. C’è poi un altro problema: i costi di gestione, ben più alti rispetto a un tradizionale conto corrente o una carta di debito associata al proprio conto.
In uno scenario del genere si inserisce a gamba tesa TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank. Si tratta di un prodotto finanziario unico nel suo genere, anche perché oltre all’assenza del canone presenta servizi come l’assicurazione di viaggio gratuita, nessuna commissione sui cambi e pagamenti rateali flessibili.
I principali punti di forza di TF Mastercard Gold
L’assenza del canone annuale è il principale vantaggio della carta di credito TF Mastercard Gold, ma a questo se ne aggiungono diversi altri, a partire dai pagamenti rateali flessibili: questi consentono di beneficiare fino a 55 giorni senza interessi su ciascun acquisto effettuato e della possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate.
Un altro punto di forza della carta di credito della banca online svedese è l’assicurazione di viaggio completa in tutto il mondo inclusa gratuitamente. Tra le altre cose propone un rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro, una copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro, una copertura malattia e una copertura infortuni.
Per gli amanti dei viaggi ci sono due ulteriori belle notizie: nessuna commissione sui cambi e nessun costo extra quando si utilizza la carta di credito all’estero. I viaggiatori sanno bene cosa significhi ciò: un risparmio considerevole rispetto alla stragrande maggioranza delle altre carte di credito oggi disponibili sul mercato.
Segnaliamo infine la semplicità nel richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold: occorrono meno di tre minuti, tutto quello che bisogna fare è compilare il modulo online presente nella pagina dedicata alla carta di credito.