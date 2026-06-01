BBVA, conto corrente remunerato al 3%: la promozione scade a giugno

Il mese di giugno appena iniziato segna il termine ultimo per aderire alla promozione della banca spagnola BBVA che consente di ottenere il 3% di interesse annuo lordo per 6 mesi sulla liquidità presente nel proprio conto corrente e il 3% di cashback per 6 mesi sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto.

La data di scadenza è fissata al 30 giugno. Ricordiamo che sia il conto corrente che la carta di debito di BBVA sono a canone zero per sempre, con la possibilità inoltre di ottenere numerosi servizi gratuiti inclusi, tra cui l’invio e la ricezione di bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni aggiuntive.

Grazie alla procedura semplificata messa a disposizione da BBVA, è possibile aprire il conto corrente a zero spese in meno di cinque minuti. Inoltre, la banca spagnola elimina del tutto i costi e la burocrazia nell’ambito del trasferimento sia dell’attuale conto corrente (indipendentemente dalla banca) sia dei pagamenti ricorrenti. A tutto questo, infine, si aggiunge uno staff tutto italiano sempre pronto a seguire i propri clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, in caso di eventuali dubbi o domande riguardanti il nuovo conto.

Per aprire il conto corrente online di BBVA occorre aver compiuto almeno 18 anni, essere residenti in Italia, avere uno smartphone con cui sia possibile scaricare l’applicazione BBVA (disponibile sul Google Play Store per i telefoni Android e su App Store per iPhone), nonché essere in possesso degli unici due documenti richiesti, vale a dire la patente di guida e la carta d’identità elettronica.