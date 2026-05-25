Il conto online SelfyConto è protagonista di una nuova offerta

Gli utenti che aprono il conto online SelfyConto entro il 12 giugno possono ricevere un buono regalo Amazon da 150 euro. Le altre condizioni da soddisfare sono la richiesta della carta di debito Mediolanum Card, il completamento di almeno una transazione e l’accredito dello stipendio entro il 30 ottobre.

In alternativa all’accredito dello stipendio, il buono regalo è ottenibile anche spendendo 500 euro al mese (sempre entro la fine del mese di ottobre). Il buono sarà inviato tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione del conto e sarà utilizzabile su Amazon.it a propria discrezione.

I vantaggi di SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30. Tra i servizi inclusi vi sono l’accredito dello stipendio, bonifici SEPA ordinari e istantanei, prelievi presso gli ATM presenti in tutti i Paesi dell’area Euro, la carta di debito in formato digitale, l’assistenza via chat, più un consulente dedicato a supporto dei propri progetti.

Al termine del primo anno il canone di tenuta del conto passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo se si accredita lo stipendio oppure se si spendono almeno 500 euro al mese. Tra le altre cose, segnaliamo anche la possibilità di addebitare gratuitamente le utenze della propria abitazione e di aprire un nuovo conto cointestato beneficiando così di zero commissioni nascoste e movimenti trasparenti per chi desidera organizzare le proprie spese da un unico conto in condivisione.