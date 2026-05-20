Assicurazione di viaggio gratuita con la carta di credito di TF Bank

Le vacanze estive si avvicinano e tante persone si stanno guardando intorno per stipulare un’assicurazione di viaggio affidabile e che consenta di spendere il meno possibile. A questo proposito vi segnaliamo l’opportunità di ottenerne una interamente gratuita richiedendo la carta di credito senza commissioni annuali di TF Bank, banca online svedese che vanta un’esperienza pluridecennale.

La carta di credito in questione è TF Mastercard Gold e dispone di ulteriori vantaggi, a partire dall’assenza di commissione sui cambi e i zero costi extra sull’utilizzo della carta all’estero. Inoltre offre acquisti senza interessi fino a 55 giorni, con la possibilità di ottenere in seguito pagamenti rateali flessibili.

Che cosa include l’assicurazione di viaggio di TF Mastercard Gold

L’assicurazione di viaggio inclusa nella carta di credito di TF Bank appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard è valida in tutto il mondo e propone una copertura per malattia, infortuni e annullamento viaggio fino a 3.000 euro, oltre che un rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro.

Per attivarla è sufficiente pagare almeno il 50% del proprio viaggio tramite la carta di credito: in automatico si verrà coperti dall’assicurazione di viaggio emessa da AmTrust, compagnia assicurativa leader nel nostro Paese che fa parte della multinazionale statunitense AmTrust Financial Services Inc., presente in più di 70 Paesi in tutto il mondo.

Gli amanti dei viaggi possono inoltre fare affidamento su due altri vantaggi: l’assenza di commissioni sui cambi e nessun costo aggiuntivo quando si utilizza la propria carta di TF Bank all’estero. Si tratta di due elementi significativi, che permettono un ulteriore risparmio per il budget della propria vacanza.

Se si è interessati alla richiesta della carta di credito TF Mastercard Gold è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale di TF Bank e completare l’identificazione tramite una comoda procedura digitale.