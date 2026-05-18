Conto online e carta BBVA a canone gratuito per sempre

Un conto online a canone zero, con annessa carta di debito senza commissioni annuali, per sempre: è quanto propone BBVA, la banca spagnola divenuta famosa negli ultimi mesi tra gli addetti ai lavori per la sua offerta che consente ai nuovi clienti di ottenere il 3% annuo lordo sulla liquidità presente nel conto corrente e il 3% di cashback su 280 euro di spesa mensile per sei mesi. Tutto questo, tra le altre cose, senza la necessità di accreditare lo stipendio, nessun vincolo di permanenza o saldo minimo.

Per aprire un nuovo conto online BBVA è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata della banca spagnola e cliccare sul pulsante “Apri il conto”. Si verrà reindirizzati dopo pochi secondi a un modulo da compilare per presentare la richiesta di sottoscrizione del conto corrente.

I servizi a costo zero della banca online BBVA

L’adesione al conto corrente e alla carta di debito della banca BBVA permette di accedere a tutta una serie di servizi a costo zero per sempre. Tali servizi aiutano ciascun cliente a semplificare la gestione delle proprie finanze, in modo tale da avere sotto controllo spese e transizioni in ogni momento della giornata, indipendentemente da dove ci si trovi.

Con il conto BBVA è ad esempio possibile inviare bonifici ordinari e istantanei SEPA senza costi e in modo sicuro, trasferire il proprio conto corrente e i pagamenti senza costi tramite una procedura 100% online, prelevare i contanti negli sportelli ATM italiani e dei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro, ricaricare il conto in pochi istanti e contattare il servizio clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Inoltre, per gli utenti attenti al risparmio BBVA mette a disposizione il servizio Salvadanaio Digitale, che consente di mettere soldi da parte al fine di raggiungere i propri obiettivi di risparmio in modo più agevole.