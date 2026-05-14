Trade Republic ha alzato il rendimento del suo conto corrente al 3%

La maggior parte delle persone è titolare di un conto corrente tradizionale che propone tassi di interesse minimi, applicando al contempo commissioni elevate. Per quanti vogliono cambiare, una delle soluzioni più interessanti disponibili sul mercato è quella offerta da Trade Republic, la banca online tedesca che di recente ha alzato il rendimento del conto corrente dal 2% al 3%.

La nuova iniziativa è valida per i nuovi clienti e per tutti coloro che detengono già un conto Trade Republic e invitano un proprio amico ad aprirne uno. In quest’ultimo caso la durata del rendimento è pari a tre mesi, che può salire a dodici mesi invitando fino a quattro amici ad aprire un nuovo conto.

Con Trade Republic è possibile investire in Borsa, gestire i pagamenti e accumulare risparmi mediante un’unica applicazione mobile. Il download dell’omonima app è gratuito e disponibile sia sui device Apple come iPhone e iPad che sui dispositivi Android come smartphone e tablet.

L’obiettivo della piattaforma fintech europea è di avvicinare le persone all’universo degli investimenti, offre loro da una parte costi ridotti e dall’altra un’interfaccia intuitiva alla portata di tutti, anche di chi non ha alcuna familiarità con il mondo finanziario. Tra le altre cose, consente di acquistare e vendere azioni, ETF e criptovalute.

Include inoltre il cosiddetto programma Saveback, grazie al quale i suoi utenti ottengono l’1% di quanto speso con la carta associata al conto per poi reinvestirlo in automatico in un piano di accumulo. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata di Trade Republic disponibile al link che segue.