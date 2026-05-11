Carta Gold in 5 minuti con TFBank: include anche un'assicurazione di viaggio

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 mag 2026
Carta Gold in 5 minuti con TFBank: include anche un'assicurazione di viaggio
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La TF Mastercard Gold di TF Bank è una carta di credito premium a canone annuo zero per sempre. Perfetto per avere flessibilità finanziaria senza i costi fissi delle banche tradizionali, ma con una serie di vantaggi molto interessanti come un’assicurazione di viaggio completa e zero commissioni sui bambi all’estero. Puoi richiederla online in 5 minuti.

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Carta di credito TF Bank

La carta ti mette a disposizione una linea di credito personale utilizzabile immediatamente: il pagamento può essere effettuato fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto e se preferisci non saldare tutto in un’unica soluzione è disponibile persino un pagamento rateizzato flessibile rimborsando anche solo il 3% del saldo.

Uno dei vantaggi più evidenti di questa carta Gold è il pacchetto assicurativo Globe-Trotter. Pagando almeno il 50% del viaggio con la carta si attiva una copertura assicurativa AMTrust che include infortuni e malattia, rimborso fino a 3.000 euro sull’annullamento del viaggio e copertura fino a 2.500 euro per bagagli smarriti.

Inoltre, con la TF Mastercard Gold non paghi commissioni aggiuntive quando fai acquisti in valuta diversa dall’euro: ideale quindi per essere utilizzata anche per i viaggi fuori dall’area Euro o per gli acquisti online sui siti internazionali.

Scaricando l’apposita app potrai gestire tutto dallo smartphone seguendo ogni transazione in tempo reale tramite notifiche push, visualizzare l’estratto conto e soprattutto bloccare e sbloccare la carta in caso di necessità.

Per richiederla ti basta fare tutto online, con procedura di video-identificazione in 5 minuti e firma digitale del contratto. Avrai la tua carta pronta ad essere aggiunta al tuo portafoglio digitale Apple Pay o Google Pay.

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