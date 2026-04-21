Conto corrente online remunerato al 3%: la promozione BBVA continua

La banca spagnola BBVA ha prorogato la promozione che offre il 3% di remunerazione e il 3% di cashback nei primi 6 mesi agli utenti che decidono di aprire un nuovo conto online. L’ultima data utile per approfittare dell’offerta è ora fissata al prossimo 30 giugno 2026.

Le condizioni rimangono le stesse dell’iniziativa precedente: anche in questo caso non sono richiesti né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo da rispettare né un vincolo di permanenza presso la banca. Inoltre, sia il conto che la carta BBVA sono a canone zero per sempre.

I dettagli dell’iniziativa

I nuovi clienti BBVA beneficiano del 3% annuo lordo per i primi sei mesi sulla liquidità presente nel conto corrente. La liquidazione degli interessi avviene ogni mese e al termine del periodo promozionale la remunerazione è garantita a lungo termine, con la possibilità di ottenere fino al 2% annuo lordo in base all’utilizzo stesso del conto.

Il sito ufficiale della banca chiarisce che la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, con il tasso aggiornato ogni tre mesi. Ad ogni variazione del tasso d’interesse l’istituto invia una comunicazione chiara e trasparente per informare ciascun cliente della novità relativa al proprio conto corrente.

In aggiunta al 3% di remunerazione, i nuovi correntisti BBVA beneficiano inoltre del 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto. Il cashback è valido su tutti gli acquisti, fino a un limite di spesa mensile pari a 280 euro. Un ulteriore vantaggio della carta BBVA appartenente al circuito internazionale Mastercard è l’assenza di commissioni sul cambio valuta, più un totale controllo delle spese tramite l’app ufficiale BBVA. A tutto questo, infine, si aggiungono l’assenza di costi extra sugli acquisti in valuta estera, i bonifici SEPA istantanei, il prelievo di contanti a partire da 100 euro senza commissioni e lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima.