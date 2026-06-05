Conto online per ricevere un buono regalo Amazon da 150€: SelfyConto c'è

Aprire un nuovo conto corrente online vantaggioso e ricevere un buono regalo Amazon da 150 euro: è quanto propone l’ultima iniziativa di Banca Mediolanum con protagonista SelfyConto, il conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino ai trent’anni per gli under 30. La promozione è valida fino al 12 giugno e prevede la domanda della carta di debito Mediolanum Card, almeno un movimento e l’accredito dello stipendio entro il 30 ottobre. A proposito della carta di debito, anche quest’ultima così come il conto corrente è canone zero per tutti il primo anno senza alcun costo aggiuntivo.

Gli altri vantaggi di SelfyConto

Al di là del buono Amazon del valore di 150 euro spendibile su amazon.it per qualsiasi articolo disponibile, il conto corrente online di Banca Mediolanum include ulteriori vantaggi a costo zero. Tra questi si annoverano l’accredito dello stipendio, l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi presso gli ATM delle banche presenti all’interno dell’Unione europea, la carta di debito digitale gratuita, l’assistenza via chat, un consulente dedicato a supporto dei propri progetti, nonché la possibilità di pagare tramite 3Pay o Plick. A tutto questo, poi, si aggiunge l’addebito delle utenze gratuito.

Al termine del primo anno, eccetto per gli under 30, il canone del conto corrente SelfyConto passerà a 3,75 euro al mese. Anche in questo caso però è possibile azzerare il conto attraverso l’accredito dello stipendio o la spesa di almeno 500 euro al mese.

Tra le altre cose, i nuovi clienti che soddisfano i requisiti qui sopra e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti annuali pari ad almeno 1.800 euro oppure un piano individuale pensionistico Tax Benefit Now scegliendo l’accredito del primo contributo nel periodo di validità della promozione saranno idonei a ricevere un iPhone 17e. Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili alla pagina dedica (clicca su “consulta il Regolamento”).