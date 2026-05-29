Conto corrente remunerato al 3% fino a dicembre 2026: la promo di BBVA

Un conto corrente remunerato è già una notizia, se poi il tasso d’interesse è al 3% annuo lordo per 6 mesi tutto si fa ancora più interessante. È la promozione della banca spagnola BBVA, rivolta alle persone che sottoscrivono un nuovo conto online entro il 30 giugno.

La remunerazione al 3% della liquidità presente nel proprio corrente fino a dicembre non è poi l’unico vantaggio dell’attuale offerta. A ciò, infatti, si aggiunge il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto, fino a una spesa massima di 280 euro al mese.

Conto e carta a canone zero

Sempre a proposito di vantaggi, il conto online BBVA e la carta di debito Mastercard sono entrambi a canone zero per sempre. Diversi anche i servizi inclusi a costo zero, come i bonifici SEPA istantanei e ordinari, il prelievo di contanti nei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro, il servizio di Salvadanaio Digitale, quello di custodia titoli, nonché gli acquisti in valuta estera e lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima.

Abbiamo fatto cenno al Salvadanaio Digitale, una delle caratteristiche più interessanti del conto online spagnolo, vediamo dunque di spiegare un po’ meglio come funziona. Innanzitutto si tratta di un servizio gratuito, già presente di default nel conto corrente per organizzare al meglio i propri risparmi. Chi vuole può impostare regolare automatiche per massimizzare i propri risparmi nel modo più semplice possibile, oltre che trasferire denaro dal Salvadanaio Digitale al conto corrente, e viceversa, ogni volta che se ne ha bisogno. Anche in questo caso, vale il 3% di remunerazione per i primi sei mesi dall’apertura del conto BBVA. Per attivare il servizio è sufficiente aprire l’app BBVA, cliccare su “Attiva un servizio”, pigiare su “Conti” e “Richiedi”, per poi confermare l’operazione tramite riconoscimento biometrico o codice SMS.