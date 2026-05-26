Conto corrente BBVA remunerato al 3% per 6 mesi senza condizioni

BBVA offre un conto corrente online remunerato al 3% per 6 mesi senza la necessità di soddisfare alcuna condizione: né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo, né un tempo minimo di permanenza. Al termine del periodo promozionale, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 con un tasso anno lordo di remunerazione massimo del 2%.

Il conto e la carta di debito BBVA sono peraltro a canone zero per sempre, un ulteriore tratto distintivo di uno dei migliori conti corrente disponibili oggi sul mercato. A tutto questo, poi, si aggiunge anche il 3% di cashback nei primi sei mesi su una spesa massima mensile di 280 euro.

Come funziona la remunerazione garantita di BBVA

Detto che durante i primi sei mesi si ottiene il 3% annuo lordo sui saldi fino a 1 milione di euro, con l’accredito degli interessi che avviene ogni mese, i clienti BBVA ottengono fino al 2% annuo lordo a seconda di come si utilizzi il conto. Come riporta la pagina dedicata del sito della banca spagnola, l’accredito dello stipendio, l’investimento in fondi (con l’eccezione degli ETF) e l’utilizzo della carta associata permettono di sbloccare vantaggi dedicati.

Ecco una breve panoramica di come funziona la remunerazione garantita della banca BBVA dopo i primi sei mesi al 3% annuo lordo:

1,25% di interessi se il saldo medio mensile è pari o superiore all’importo di 10.000 euro

se il saldo medio mensile è pari o superiore all’importo di 10.000 euro 1,50% di interessi se il saldo medio mensile è pari o superiore all’importo di 50.000 euro

se il saldo medio mensile è pari o superiore all’importo di 50.000 euro 2,00% di interessi se si accredita lo stipendio o la pensione, si effettuano acquisti pari o superiori a 1.000 euro al mese con la carta di debito, oppure si ha un controvalore medio mensile investito pari o superiore a 15.000 euro

se si accredita lo stipendio o la pensione, si effettuano acquisti pari o superiori a 1.000 euro al mese con la carta di debito, oppure si ha un controvalore medio mensile investito pari o superiore a 15.000 euro 0,50% di interessi di default