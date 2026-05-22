Conto aziendale a canone zero con IBAN multivaluta grazie a Wallester

I liberi professionisti e gli imprenditori alla ricerca di un conto aziendale a canone zero, al fine di risparmiare sui costi legati alla propria attività, possono prendere in considerazione la soluzione proposta da Wallester, azienda fintech estone che offre tramite un’unica piattaforma servizi quali emissioni di carte e pagamenti digitali.

Aziende e freelance che scelgono di aprire un conto aziendale con Wallester beneficiano di IBAN multivaluta, carte Visa, bonifici, fatture e link di pagamento per la ricezione dei pagamenti. In più, tutto questo è a canone zero: Wallester guadagna infatti dalla partnership con Visa e altre aziende.

Come funziona il conto aziendale Wallester

La registrazione di un account gratuito su Wallester è semplice e veloce. Una volta completata l’operazione, il conto sarà funzionante entro 24 ore, così da essere subito operativi e coprire così ogni eventuale urgenza.

Tra i suoi principali punti di forza vi è l’IBAN multivaluta, grazie al quale l’invio e la ricezione dei pagamenti avviene senza tassi di conversione sfavorevoli. A questo proposito, vi è il supporto nativo di euro, dollaro statunitense, sterlina, corona svedese, corona norvegese, corona danese, zloty polacco, corona ceca, fiorino ungherese e leu rumeno.

Oltre all’ottimizzazione dei pagamenti internazionali e alla gestione delle note spese, l’altro elemento distintivo del conto è la possibilità di emettere carte illimitate con controlli di spesa annessi. I clienti Wallester possono emettere carte virtuali e fisiche, impostare limiti precisi e tenere sotto controllo le spese dei propri dipendenti in tempo reale, ovunque si trovino, grazie alla comoda app ufficiale.

Infine, offre una piena integrazione con i principali sistemi di contabilità oggi disponibili sul mercato: ad esempio, Wallester conferma che i suoi clienti esportano le transazioni e le ricevute della propria attività su sistemi come Xero, NetSuite e QuickBooks.