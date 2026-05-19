BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback nei primi 6 mesi

La banca spagnola BBVA offre il 3% di remunerazione sulla liquidità presente nel conto e il 3% di cashback su una spesa massima di 280 euro al mese per i primi sei mesi a tutti coloro che sottoscrivono un nuovo conto corrente online entro il 30 giugno.

La promozione non richiede vincoli di sorta, a differenza di quanto accade con le altre banche che propongono soluzioni simili. Ciò significa dunque che i nuovi clienti BBVA per ricevere il 3% annuo lordo per 6 mesi sulla liquidità del proprio conto corrente non devono accreditare lo stipendio o la pensione, non devono garantire un saldo minimo né un tempo di permanenza prestabilito.

L’offerta di BBVA

BBVA promette guadagni fin dal primo giorno, proprio grazie alla remunerazione del conto al 3% lordo per i primi sei mesi. L’unico limite riguarda l’importo del conto corrente: il tasso d’interesse è infatti valido su importi fino a 1 milione di euro.

Al termine del periodo promozionale, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, con il tasso aggiornato ogni tre mesi. In occasione di ogni modifica al tasso di interesse, ciascun cliente della banca riceve una comunicazione chiara e trasparenza del nuovo tasso d’interesse.

Tra le altre cose, la remunerazione la si riceve ogni mese, attraverso l’accredito nei primi giorni del mese seguente. L’evoluzione dei propri risparmi può poi essere seguita in tempo reale in qualsiasi momento grazie all’app ufficiale BBVA, scaricabile gratuitamente sui dispositivi Android nonché su iPhone e iPad.

Infine, a tutto questo si aggiunge il canone gratuito sia del conto corrente sia della carta di debito associata. Per richiedere un nuovo conto corrente online BBVA è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale di BBVA, richiedere un nuovo conto e completare il modulo con le informazioni richieste.