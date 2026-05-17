Gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo conto corrente online possono prendere in considerazione l’attuale promozione di Banca Mediolanum, tramite la quale si ha l’opportunità di ricevere un buono regalo Amazon da 150 euro aprendo il conto online SelfyConto entro il 12 giugno.

SelfyConto è un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, in seguito il costo passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Tra i servizi inclusi si annoverano l’accredito dello stipendio o della pensione, i bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi nei Paesi dell’Unione europea, la carta di debito digitale, l’addebito delle utenze, un consulente dedicato e un’assistenza via chat sempre disponibile.

Come ottenere 150 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

Il primo requisito indispensabile è aprire SelfyConto entro il 12 giugno. Durante la fase di apertura occorre richiedere la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento Mastercard. In seguito bisogna effettuare almeno un movimento e accreditare lo stipendio entro il 30 ottobre.

Il buono Amazon del valore di 150 euro può essere utilizzato per qualunque tipo di acquisto su amazon.it. Inoltre, Banca Mediolanum propone un iPhone 17e da 256 GB in regalo per tutti coloro che soddisfano i requisiti per riscattare il buono Amazon da 150 euro più per chi gli utenti che sottoscrivono un prodotto di Risparmio Gestito o un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New.