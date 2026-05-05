BBVA propone ai suoi correntisti la remunerazione garantita a lungo termine

Come funziona la remunerazione garantita del conto corrente online BBVA fino al 31 dicembre del prossimo anno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 mag 2026
BBVA propone ai suoi correntisti la remunerazione garantita a lungo termine

La banca spagnola BBVA propone un conto corrente online remunerato al 3% per i primi sei mesi, in seguito poi garantisce una remunerazione a lungo termine fino al 2% annuo lordo. Tutto questo, poi, mantenendo un canone gratuito per sempre e una carta di debito associata del circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Per quanto riguarda la promozione in atto, gli utenti che sottoscrivono un nuovo conto BBVA entro il 30 giugno beneficiano anche del 3% di cashback nei primi sei mesi. Il rimborso del 3% è riconosciuto su un tetto di spesa mensile pari a 280 euro

Pagina richiesta conto online BBVA

bbva promo

Come funziona la remunerazione garantita di BBVA

Dopo i primi sei mesi al 3% annuo lordo, il conto corrente BBVA continua a ricevere una remunerazione fino al 31 dicembre 2027. Il tasso viene aggiornato una volta ogni tre mesi, attraverso una comunicazione trasparente e di facile lettura per chiunque, anche per chi non conosce il linguaggio tecnico del mondo bancario.

Ciascun cliente può ottenere fino al 2% di interesse annuo lordo in base all’utilizzo stesso del conto. Il tasso di interesse più alto è riservato ad esempio agli utenti che accreditano lo stipendio o la pensione sul conto BBVA, effettuano acquisti con la carta associata al conto per una somma mensile pari ad almeno 1.000 euro, oppure investono in fondi (esclusi gli ETF) per un controvalore medio mensile pari a 15.000 euro.

Se non si soddisfano uno dei requisiti elencati qui sopra si possono comunque ottenere tassi di remunerazione vantaggiosi in base al saldo medio del conto:

  • 1,50% lordo annuo se il saldo mensile medio del conto corrente è pari o superiore a 50.000 euro
  • 1,25% lordo annuo se il saldo mensile medio del conto corrente è pari o superiore a 10.000 euro
  • 0,50% lordo annuo sempre garantito per tutto il trimestre senza condizioni
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