Conto online SelfyConto: la nuova iniziativa offre un Buono Amazon da 100€

Spendendo almeno 100 euro entro il 30 giugno con la carta di debito associata al conto corrente online di Banca Mediolanum.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 apr 2026
Conto online SelfyConto: la nuova iniziativa offre un Buono Amazon da 100€

Nuova promozione in casa Banca Mediolanum: gli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 10 maggio e spendono almeno 100 euro con la carta di debito associata entro il 30 giugno riceveranno un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Il Buono è spendibile su Amazon.it, indipendentemente dall’articolo scelto.

L’iniziativa risulta ancora più allettante per via dei diversi vantaggi offerti da SelfyConto, in primis dal canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per i clienti under 30. Dopo il primo anno il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Pagina offerta SelfyConto di Banca Mediolanum

selfyconto promozione amazon

Gli altri vantaggi del conto SelfyConto

In aggiunta al canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, più il Buono Regalo da 100 euro spendibile su Amazon.it, l’apertura del conto online SelfyConto offre diversi altri vantaggi. Tra questi si annoverano ad esempio i bonifici SEPA gratuiti, sia quelli ordinari che quelli istantanei.

Un ulteriore vantaggio è l’assenza di commissioni sui prelievi agli sportelli ATM in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea, elemento questo che può tornare molto utile anche quando si è in vacanza in una nazione Ue. Un discorso analogo vale per l’addebito delle utenze gratuito, uno dei principali servizi messi a disposizione di ciascun cliente della banca.

Associata al conto corrente vi è la Mediolanum Card Debit, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con canone gratuito il primo anno per la carta fisica e a canone zero per sempre per la carta in formato digitale. Tra le altre cose, è inclusa la polizza multirischi di Nexi, grazie alla quale i propri acquisti effettuati in negozio e online sono al sicuro.

Pagina offerta SelfyConto di Banca Mediolanum

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