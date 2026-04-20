Conto online SelfyConto: la nuova iniziativa offre un Buono Amazon da 100€

Nuova promozione in casa Banca Mediolanum: gli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 10 maggio e spendono almeno 100 euro con la carta di debito associata entro il 30 giugno riceveranno un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Il Buono è spendibile su Amazon.it, indipendentemente dall’articolo scelto.

L’iniziativa risulta ancora più allettante per via dei diversi vantaggi offerti da SelfyConto, in primis dal canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per i clienti under 30. Dopo il primo anno il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Gli altri vantaggi del conto SelfyConto

In aggiunta al canone gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, più il Buono Regalo da 100 euro spendibile su Amazon.it, l’apertura del conto online SelfyConto offre diversi altri vantaggi. Tra questi si annoverano ad esempio i bonifici SEPA gratuiti, sia quelli ordinari che quelli istantanei.

Un ulteriore vantaggio è l’assenza di commissioni sui prelievi agli sportelli ATM in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea, elemento questo che può tornare molto utile anche quando si è in vacanza in una nazione Ue. Un discorso analogo vale per l’addebito delle utenze gratuito, uno dei principali servizi messi a disposizione di ciascun cliente della banca.

Associata al conto corrente vi è la Mediolanum Card Debit, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con canone gratuito il primo anno per la carta fisica e a canone zero per sempre per la carta in formato digitale. Tra le altre cose, è inclusa la polizza multirischi di Nexi, grazie alla quale i propri acquisti effettuati in negozio e online sono al sicuro.