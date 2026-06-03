Conto corrente online e carta di debito Mastercard a canone zero per sempre con BBVA

Un conto corrente online e una carta di debito Mastercard a canone zero, per sempre: a renderlo possibile è la banca spagnola BBVA, che a differenza di altri istituti non richiede condizioni di sorta per azzerare i costi legati al mantenimento del conto e della carta.

Inoltre, gli utenti che sottoscrivono un nuovo conto online BBVA entro il 30 giugno beneficiano di una remunerazione del 3% sulla liquidità presente nel conto e del 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito. Sia la remunerazione che il cashback al 3% vengono riconosciuto per sei mesi, con un tetto di spesa massimo per il cashback fissato a 280 euro al mese.

Senza stipendio, senza saldo minimo, senza permanenza

Come accennato nell’introduzione, BBVA non impone alcuna condizione per beneficiare sia del canone gratuito di conto e carta sia del 3% di remunerazione e cashback per sei mesi. Una puntualizzazione doverosa, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi le promozioni delle banche – tanto quelle tradizionali quanto quelle online – sono legate a stretto giro dal rispetto di determinate condizioni.

In poche parole, ai clienti BBVA non è richiesto l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo nel proprio conto corrente, né di restare per un determinato periodo di tempo. Di fatto, quindi, i correntisti BBVA hanno la più ampia libertà possibile, con in più il vantaggio di poter accedere a vantaggi che di solito richiedono ben più di una semplice sottoscrizione di un nuovo conto entro una data prestabilita.

Tra gli altri vantaggi di BBVA, infine, si annoverano l’invio e la ricezione di bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’opportunità di gestire il conto ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento della giornata grazie all’app ufficiale disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, nonché l’addebito delle utenze gratuito.