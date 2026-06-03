Conto corrente online e carta di debito Mastercard a canone zero per sempre con BBVA

Tutto quello che c'è da sapere sul conto corrente online e sulla carta di debito Mastercard della banca spagnola BBVA.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 giu 2026
Conto corrente online e carta di debito Mastercard a canone zero per sempre con BBVA
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Un conto corrente online e una carta di debito Mastercard a canone zero, per sempre: a renderlo possibile è la banca spagnola BBVA, che a differenza di altri istituti non richiede condizioni di sorta per azzerare i costi legati al mantenimento del conto e della carta.

Inoltre, gli utenti che sottoscrivono un nuovo conto online BBVA entro il 30 giugno beneficiano di una remunerazione del 3% sulla liquidità presente nel conto e del 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito. Sia la remunerazione che il cashback al 3% vengono riconosciuto per sei mesi, con un tetto di spesa massimo per il cashback fissato a 280 euro al mese.

Pagina offerta BBVA

bbva carta di debito

Senza stipendio, senza saldo minimo, senza permanenza

Come accennato nell’introduzione, BBVA non impone alcuna condizione per beneficiare sia del canone gratuito di conto e carta sia del 3% di remunerazione e cashback per sei mesi. Una puntualizzazione doverosa, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi le promozioni delle banche – tanto quelle tradizionali quanto quelle online – sono legate a stretto giro dal rispetto di determinate condizioni.

In poche parole, ai clienti BBVA non è richiesto l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo nel proprio conto corrente, né di restare per un determinato periodo di tempo. Di fatto, quindi, i correntisti BBVA hanno la più ampia libertà possibile, con in più il vantaggio di poter accedere a vantaggi che di solito richiedono ben più di una semplice sottoscrizione di un nuovo conto entro una data prestabilita.

Tra gli altri vantaggi di BBVA, infine, si annoverano l’invio e la ricezione di bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’opportunità di gestire il conto ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento della giornata grazie all’app ufficiale disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, nonché l’addebito delle utenze gratuito.

Pagina offerta BBVA

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