Commissioni cambio valuta azzerate con la carta di credito di TF Bank

Le persone che per quest’estate hanno pianificato una vacanza all’estero dovranno fare i conti con le commissioni relative al cambio valuta, a meno che non decidano di affidarsi a una carta di credito che le azzeri. Una carta di questo tipo esiste ed è quella proposta da TF Bank, banca online svedese.

Entrando più nel dettaglio, la carta di credito TF Mastercard Gold non prevede alcuna commissione sul cambio valuta né sull’utilizzo della carta stessa al di fuori dell’Italia, oltre a includere un’assicurazione di viaggio completa interamente gratuita. A tutto questo, poi, si aggiunge l’assenza di commissioni annuali per il suo mantenimento.

Gli altri vantaggi di TF Mastercard Gold

In aggiunta all’assenza di commissioni relative al cambio valuta, all’utilizzo della carta stessa e al suo mantenimento, nonché l’assicurazione di viaggio già inclusa senza costi aggiuntivi, un altro vantaggio significativo è rappresentato dai pagamenti senza interessi fino a 55 giorni. Trascorso questo tempo, è possibile scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure procedere con il rimborso a rate.

Concetto di flessibilità che torna anche a proposito dell’applicazione ufficiale TF Mobile App, grazie alla quale chiunque può tenere sotto controllo la propria carta di credito e, in particolare, le transazioni effettuate e le eventuali spese. L’app in questione è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, a seconda del dispositivo che si ha in uso.

La richiesta della carta di credito senza commissioni di TF Bank può essere presentata direttamente sul sito ufficiale della banca raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto. Il modulo da compilare è molto semplice e porterà via appena tre minuti del proprio tempo libero.