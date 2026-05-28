Commissioni cambio valuta azzerate con la carta di credito di TF Bank

La carta di credito senza commissioni annuali della banca online svedese TF Bank può essere la scelta giusta per quest'estate.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 mag 2026
Commissioni cambio valuta azzerate con la carta di credito di TF Bank
TF Bank
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Le persone che per quest’estate hanno pianificato una vacanza all’estero dovranno fare i conti con le commissioni relative al cambio valuta, a meno che non decidano di affidarsi a una carta di credito che le azzeri. Una carta di questo tipo esiste ed è quella proposta da TF Bank, banca online svedese.

Entrando più nel dettaglio, la carta di credito TF Mastercard Gold non prevede alcuna commissione sul cambio valuta né sull’utilizzo della carta stessa al di fuori dell’Italia, oltre a includere un’assicurazione di viaggio completa interamente gratuita. A tutto questo, poi, si aggiunge l’assenza di commissioni annuali per il suo mantenimento.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold richiesta

Gli altri vantaggi di TF Mastercard Gold

In aggiunta all’assenza di commissioni relative al cambio valuta, all’utilizzo della carta stessa e al suo mantenimento, nonché l’assicurazione di viaggio già inclusa senza costi aggiuntivi, un altro vantaggio significativo è rappresentato dai pagamenti senza interessi fino a 55 giorni. Trascorso questo tempo, è possibile scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure procedere con il rimborso a rate.

Concetto di flessibilità che torna anche a proposito dell’applicazione ufficiale TF Mobile App, grazie alla quale chiunque può tenere sotto controllo la propria carta di credito e, in particolare, le transazioni effettuate e le eventuali spese. L’app in questione è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, a seconda del dispositivo che si ha in uso.

La richiesta della carta di credito senza commissioni di TF Bank può essere presentata direttamente sul sito ufficiale della banca raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto. Il modulo da compilare è molto semplice e porterà via appena tre minuti del proprio tempo libero.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Conto corrente BBVA remunerato al 3% per 6 mesi senza condizioni
Offerte

Conto corrente BBVA remunerato al 3% per 6 mesi senza condizioni
Il conto online SelfyConto è protagonista di una nuova offerta
Offerte

Il conto online SelfyConto è protagonista di una nuova offerta
Conto aziendale a canone zero con IBAN multivaluta grazie a Wallester
Offerte

Conto aziendale a canone zero con IBAN multivaluta grazie a Wallester
Cashback al 3% per 6 mesi: la promozione intelligente del conto BBVA
Offerte

Cashback al 3% per 6 mesi: la promozione intelligente del conto BBVA
Link copiato negli appunti