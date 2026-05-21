Cashback al 3% per 6 mesi: la promozione intelligente del conto BBVA

I dettagli dell'ultima iniziativa della banca online spagnola che consente di riceve un rimborso fino a 50 euro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 mag 2026
Cashback al 3% per 6 mesi: la promozione intelligente del conto BBVA
BBVA
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Se siete alla ricerca di un conto corrente online che offra una percentuale di cashback significativa potete fare riferimento alla banca spagnola BBVA, che nell’ambito dell’ultima iniziativa propone il 3% di rimborso su un importo di spesa mensile massimo di 280 euro per sei mesi. Una promozione intelligente perché aiuta gli utenti a ottenere un cashback non banale indipendentemente dal tipo di spesa.

L’unico requisito è completare l’acquisto con la carta di debito BBVA associata al conto. È una carta che appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard ed è a canone zero per sempre, non vi sono cioè costi da sostenere né il primo anno né in seguito, a differenza di quanto accade con le altre banche.

Pagina richiesta conto BBVA

conto bbva

Come funzionano il cashback e la carta BBVA

Il cashback di BBVA al 3% è valido su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito fisica o digitale. Il tetto massimo di spesa mensile per cui è riconosciuto il cashback arriva a 280 euro, per un rimborso complessivo in 6 mesi che può raggiungere la cifra di 50 euro.

L’accredito del rimborso avviene sul conto online BBVA ed è automatico, non vi sono dunque passaggi intermedi da completare per ricevere i soldi.

Soffermandoci di più sulla carta, invece, confermiamo che rientrano nel canone gratuito del conto i prelievi di contanti a partire da 100 euro e gli acquisti in valuta estera. Gli acquisti possono poi essere dilazionati in comode rate mensili tramite la funzionalità Pay&Plan.

Semaforo verde anche dal punto di vista della sicurezza. A questo proposito sottolineiamo che la carta è facilmente gestibile tramite l’applicazione ufficiale con accesso biometrico, non sono presenti numeri stampati e la modalità discreta aiuta a nascondere i saldi da utenti indiscreti.

Infine, chi ha la passione per i viaggi sarà contento di sapere che con le carte BBVA viaggiare è sia più conveniente che più semplice, dal momento che non vi sono costi di commissione sui cambi valuta.

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