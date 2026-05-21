Cashback al 3% per 6 mesi: la promozione intelligente del conto BBVA

Se siete alla ricerca di un conto corrente online che offra una percentuale di cashback significativa potete fare riferimento alla banca spagnola BBVA, che nell’ambito dell’ultima iniziativa propone il 3% di rimborso su un importo di spesa mensile massimo di 280 euro per sei mesi. Una promozione intelligente perché aiuta gli utenti a ottenere un cashback non banale indipendentemente dal tipo di spesa.

L’unico requisito è completare l’acquisto con la carta di debito BBVA associata al conto. È una carta che appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard ed è a canone zero per sempre, non vi sono cioè costi da sostenere né il primo anno né in seguito, a differenza di quanto accade con le altre banche.

Come funzionano il cashback e la carta BBVA

Il cashback di BBVA al 3% è valido su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito fisica o digitale. Il tetto massimo di spesa mensile per cui è riconosciuto il cashback arriva a 280 euro, per un rimborso complessivo in 6 mesi che può raggiungere la cifra di 50 euro.

L’accredito del rimborso avviene sul conto online BBVA ed è automatico, non vi sono dunque passaggi intermedi da completare per ricevere i soldi.

Soffermandoci di più sulla carta, invece, confermiamo che rientrano nel canone gratuito del conto i prelievi di contanti a partire da 100 euro e gli acquisti in valuta estera. Gli acquisti possono poi essere dilazionati in comode rate mensili tramite la funzionalità Pay&Plan.

Semaforo verde anche dal punto di vista della sicurezza. A questo proposito sottolineiamo che la carta è facilmente gestibile tramite l’applicazione ufficiale con accesso biometrico, non sono presenti numeri stampati e la modalità discreta aiuta a nascondere i saldi da utenti indiscreti.

Infine, chi ha la passione per i viaggi sarà contento di sapere che con le carte BBVA viaggiare è sia più conveniente che più semplice, dal momento che non vi sono costi di commissione sui cambi valuta.