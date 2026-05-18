Carta di credito gratuita e acquisti senza interessi fino a 55 giorni: la rivoluzione di TF Bank

TF Mastercard Gold è la carta di credito gratuita della banca online svedese TF Bank, che propone acquisti senza interessi fino a 55 giorni e un’assicurazione di viaggio completa per chi ama viaggiare all’estero. A questo proposito, offre zero costi extra sull’utilizzo della carta al di fuori dell’Italia e l’assenza totale di commissioni sui cambi di valuta.

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold occorre collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale di TF Bank e cliccare sul bottone “Applica in meno di 3 minuti”: si verrà reindirizzati alla pagina di richiesta della carta, per una procedura della durata inferiore ai tre minuti.

Flessibilità e libertà: le due parole chiave di TF Mastercard Gold

Flessibilità nei pagamenti, zero commissioni all’estero e assicurazione di viaggio inclusa: sono questi i principali punti di forza della carta di credito di TF Bank, che viene vista da molti addetti ai lavori come un’autentica rivoluzione nel nostro Paese. Per utilizzarla al meglio è sufficiente scaricare l’app su App Store o Google Play, a seconda del dispositivo di cui si è in possesso, applicazione che permette di controllare le spese ovunque ci si trovi, autenticare gli acquisti online, nonché bloccare o sbloccare la carta nel giro di pochi istanti.

Uno dei suoi principali vantaggi è dato dai pagamenti rateali flessibili, con l’opportunità di godersi fino a 55 giorni senza interessi su qualsiasi tipo di acquisto, sia in negozio che online, e la possibilità poi di scegliere se pagare il saldo in un’unica volta oppure a rate (a partire dal 3% del proprio saldo).

Per chi ama poi viaggiare all’estero, TF Mastercard Gold include un’assicurazione di viaggio completa in tutto il mondo, con tanto di copertura infortuni, malattia e annullamento viaggio, più il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro. A tutto questo, infine, si aggiungono l’assenza di costi extra quando si utilizza la carta all’estero e di commissioni sui cambi.