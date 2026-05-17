Conto corrente remunerato al 3%: lo scatto in avanti di Trade Republic

L'offerta è valida per gli utenti che scelgono di aprire per la prima volta un nuovo conto Trade Republic.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 mag 2026
Conto corrente remunerato al 3%: lo scatto in avanti di Trade Republic
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La banca online Trade Republic ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Tra le poche banche a offrire un conto corrente remunerato in Italia, con la nuova promozione lanciata questa settimana propone un tasso di rendimento del 3% per tutti i nuovi clienti.

Il conto corrente di Trade Republic rimane a canone zero, con la possibilità di ottenere una carta con cui effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero, oltre che di investire a partire da un euro. Nel nostro Paese la banca tedesca vanta 1 milione di clienti, i quali possono beneficiare del 3% di interesse per tre mesi invitando una persona ad aprire un nuovo conto.

Pagina apertura conto Trade Republic

 

A margine dell’annuncio, il co-fondatore Christian Hecker ha voluto sottolineare come la propria banca sia in grado di offrire maggiore valore per il denaro dei suoi correntisti, evidenziando come ancora oggi siano tante le persone clienti di una banca che prevede commissioni esagerate e tassi d’interesse poco significativi.

Tornando ai servizi associati al conto, i clienti Trade Republic possono scegliere tra la carta Virtual (la carta virtuale senza quota, una carta Classic (5 euro una tantum) e una carta Mirror (50 euro una tanum). La banca online teutonica fa inoltre sapere che non vengono applicate commissioni sulle transazioni o sui prelievi superiori a 100 euro.

Per aprire un nuovo conto Trade Republic è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale e seguire le istruzioni relative all’apertura del conto. L’applicazione è disponibile gratuitamente sia su device Android che sui dispositivi Apple.

Pagina apertura conto Trade Republic

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