Con SelfyConto ottieni il 5% di cashback sulle spese con carta

Per i mesi di giugno e luglio 2025, Banca Mediolanum lancia una promozione imperdibile per i nuovi clienti SelfyConto: aprendo il conto online e utilizzando le carte associate, si riceve un cashback del 5% sulle spese effettuate, fino a un massimo di 25€ al mese.

Un’occasione interessante per chi è alla ricerca di un conto smart, con canone azzerabile e operatività gratuita.

Tutti i vantaggi di SelfyConto, oltre al cashback

SelfyConto è pensato per offrire una gestione semplice e digitale delle proprie finanze, con in più una serie di vantaggi economici. Il canone mensile di 3,75 è azzerato per i primi 12 mesi e sempre gratuito per gli under 30. Anche dopo il primo anno, è possibile continuare a non pagare il canone accreditando lo stipendio o effettuando almeno 500 euro di spese mensili con le carte.

Tra i servizi inclusi troviamo:

Carta di debito gratuita per un anno (poi 10 euro l’anno);

(poi 10 euro l’anno); Prelievi gratuiti in tutta l’area euro ;

; Bonifici ordinari e istantanei senza commissioni ;

; Possibilità di richiedere una carta di credito con canone zero per il primo anno ;

; Accesso a strumenti utili come SelfyCredit Instant, per ottenere prestiti fino a 20.000 euro, e Selfy PayTime, per rateizzare le spese.

Con la promo attiva nei mesi di giugno e luglio 2025, è possibile ricevere fino a 50€ di rimborso totale sulle spese effettuate con carta, grazie al 5% di cashback su un massimo di 500 euro di spesa al mese.

L’apertura del conto può essere effettuata comodamente online anche tramite SPID, in pochi minuti. Una promozione da cogliere al volo per chi vuole un conto online completo e un bonus extra sulle proprie spese. Vai sul sito SelfyConto e approfittane ora.