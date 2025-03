Anche il modello AI Claude ottiene funzione per la ricerca sul Web

Attraverso una comunicazione sul blog ufficiale di Anthropic, nelle scorse ore è stato annunciato come il modello AI Claude potrà finalmente effettuare ricerche online.

Questo salto di qualità, già effettuato da buona parte della concorrenza, permette al chatbot di attingere a informazioni in tempo reale, fornendo risposte più accurate e aggiornate agli utenti. Come sostenuto da Anthropic, la ricerca Web sarà accessibile solo attraverso il modello più recente, ovvero Claude 3.7 Sonnet.

La compagnia ha inoltre sottolineato come Claude citerà in modo diretto le fonti, permettendo agli utenti di verificare manualmente le sue risposte.

Claude can now search the web. Each response includes inline citations, so you can also verify the sources. pic.twitter.com/iFshgfUEp8 — Anthropic (@AnthropicAI) March 20, 2025

Ricerca sul Web di Claude: per ora è accessibile solo negli Stati Uniti

Allo stato attuale, questa funzione è riservata agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento con la piattaforma e solo ai residenti nei confini degli Stati Uniti. Se non si verificheranno problemi di sorta, nel corso dei prossimi mesi il progetto dovrebbe includere anche altri territori.

Il sito di TechCrunch ha testato immediatamente la ricerca online di Claude, cercando di capire il suo funzionamento. Secondo gli esperti, porre una domanda al chatbot riguardo argomenti di attualità non porta sempre alla ricerca sul Web. Quando ciò è invece accaduto, Claude ha citato varie fonti, come NPR e Reuters, oltre ad aver citato anche social media come X.

Come già accennato, questo tipo di funzione non è di certo una novità per i modelli AI: ChatGPT, Gemini e Mistral da tempo offrono qualcosa di simile.

Claude è stato recentemente impegnato in una dimostrazione su Twitch, dove il modello AI è stato impegnato in una partita a Pokémon durante la quale non ha però entusiasmato gli spettatori.