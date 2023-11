Android 14 con One UI 6, le date di arrivo per tutti i Samsung

Al momento uno degli aggiornamenti più interessanti ed attesi riguarda certamente l’interfaccia dedicata al mondo Samsung, One UI 6. Pur non cambiando troppo le carte in tavola questo nuovo update rappresenta una boccata d’aria fresca per gli smartphone del colosso sudcoreano, siccome sarà in grado di apportare delle modifiche significative oltre ad alcune funzionalità.

Samsung ha rilasciato finalmente un piano riguardante proprio il rilascio dell’aggiornamento per tutti i dispositivi compatibili. Ora tutti potranno infatti sapere quando il loro smartphone riceverà il nuovo aggiornamento basato sulla versione del sistema operativo Android 14.

La sequenza di rilascio è stata condivisa proprio durante le ultime ore e lascia capire come l’azienda intende ripartire il rollout.

Smartphone Samsung in attesa della One UI 6, ecco la lista di aggiornamento

Se lo scorso 30 ottobre due 2023 è stato il giorno nel quale l’aggiornamento con la nuova interfaccia è stato rilasciato per i top di gamma della linea Galaxy S23, lo scorso 13 novembre altri quattro dispositivi si sono accodati.

Proprio durante la giornata di ieri infatti Samsung ha rilasciato l’update per il Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Il 15 novembre, ovvero aggiornata di domani riguarderà i top di gamma del vecchio corso racchiusi in questo elenco:

Galaxy S22;

Galaxy S22 Plus;

Galaxy S22 Ultra.

Il 20 novembre toccherà al Galaxy S23 FE, mentre il 20 vedrà una lista molto lunga di telefoni aggiornarsi:

Galaxy A13 5G;

Galaxy A33 5G;

Galaxy A53 5GM

Galaxy S21;

Galaxy S21 Plus;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 4.

Il 24 vedrà aggiornarsi alla One UI 6 basata su Android 4 il Galaxy S21 FE, mentre il 27 ecco un altro elenco:

Galaxy A13;

Galaxy A23 5G;

Galaxy A52, Galaxy A52s 5G;

Galaxy Z Flip3;

Galaxy Z Fold3.

Le ultime date invece saranno così ripartite: