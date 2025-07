Google cambia drasticamente l'interfaccia dell’app Telefono su Android

La gestione dei preferiti su dispositivi Android sta vivendo una trasformazione significativa grazie a un nuovo aggiornamento dell’app Telefono.

In questa nuova fase di sviluppo, Google introduce un approccio completamente rinnovato per accedere rapidamente ai contatti più importanti, puntando su un design più pulito, intuitivo e funzionale. Il cambiamento è già in fase di rollout per gli utenti che partecipano al programma beta, aprendo la strada a una possibile diffusione su larga scala nei prossimi mesi.

La modifica più evidente riguarda la posizione della scheda preferiti, che viene spostata dalla tradizionale barra inferiore a una nuova area collocata nella parte superiore dello schermo. Questo nuovo elemento, contrassegnato dall’etichetta “Favorites” e da una freccia orientabile, permette di visualizzare fino a cinque contatti preferiti in modo rapido e immediato. Un pulsante dedicato consente inoltre di aggiungere altri contatti alla lista, mantenendo la massima flessibilità nella gestione dei collegamenti più frequenti.

La riorganizzazione dell’interfaccia offre vantaggi tangibili in termini di ergonomia e praticità. Con la scheda preferiti ora posizionata in alto, la barra inferiore dell’app Telefono risulta meno affollata, lasciando spazio alle sezioni Recenti, Contatti e Voicemail. Questo permette agli utenti di orientarsi più facilmente tra le varie funzionalità, senza la confusione generata da una barra sovraccarica di opzioni.

Google rivoluziona l’app Telefono all’insegna dell’ordine

Un altro aspetto che beneficia di questa evoluzione è il Floating Action Button (FAB), ovvero il pulsante flottante per l’accesso al tastierino numerico. Grazie alla nuova disposizione degli elementi, il FAB guadagna una maggiore visibilità e risulta più accessibile, migliorando l’usabilità complessiva dell’applicazione e riducendo i tempi necessari per effettuare una chiamata manuale.

L’aggiornamento è stato rilevato in particolare su dispositivi Pixel 6 Pro che fanno girare la versione Android 16 QPR1 Beta e l’ultima release dell’app Telefono (versione 182.0.779772896-publicbeta). Tuttavia, la distribuzione della nuova interfaccia avviene tramite aggiornamenti lato server, il che significa che non tutti gli utenti beta avranno accesso immediato alle novità.

Per verificare la compatibilità del proprio dispositivo, è possibile accedere alle impostazioni, selezionare la sezione app, individuare l’app Telefono e consultare la parte inferiore della pagina informativa per visualizzare la versione installata.

Questa innovazione si inserisce nel quadro di una strategia più ampia di Google, volta a rendere l’esperienza Android sempre più essenziale, ordinata e centrata sulle reali esigenze degli utenti. L’obiettivo è ottimizzare lo spazio disponibile sullo schermo, incrementare la visibilità delle funzioni principali e, allo stesso tempo, garantire un accesso immediato ai contatti più utilizzati. Il risultato è un’applicazione più moderna, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più esigente in termini di efficienza e semplicità d’uso.