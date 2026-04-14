Android blocca la posizione nelle foto: nuova difesa per la privacy fa discutere

Ogni foto scattata con uno smartphone contiene molto più di quello che si vede.
Nei metadati EXIF, informazioni incorporate automaticamente nel file, possono comparire data, modello del dispositivo, parametri di scatto e, soprattutto, le coordinate GPS precise del luogo in cui l’immagine è stata catturata. Dati che, nella maggior parte dei casi, vengono condivisi insieme alla foto senza che l’utente se ne accorga.
Android introduce ora una protezione automatica: quando si condivide una foto tramite il sistema operativo, i dati di geolocalizzazione vengono rimossi prima dell’invio. Il file originale resta intatto sul dispositivo, ma il destinatario non riceve le coordinate. Nessuna impostazione da attivare, nessun passaggio manuale.
Nuovo blocco delle foto su Android: perché è un problema?
Le implicazioni della geolocalizzazione nelle foto sono spesso sottovalutate. Una foto scattata in casa può rivelare l’indirizzo di residenza. Un’immagine condivisa sui social può tracciare abitudini e luoghi frequentati. In contesti di stalking o violenza domestica, queste informazioni possono rappresentare un rischio reale per la sicurezza personale.
Fino ad oggi, la responsabilità di rimuovere questi dati era interamente in capo all’utente: bisognava ricordarsi di disabilitare il tag GPS nelle impostazioni della fotocamera, oppure affidarsi ad app di terze parti per pulire i metadati prima della condivisione. Un passaggio che in pochi conoscono e ancora meno eseguono sistematicamente.
Come funziona e quali sono i limiti
Come spiegato sul blog di Terence Eden, la protezione opera a livello di sistema, agendo sui campi EXIF relativi alla posizione nel momento della condivisione. Le app che utilizzano le API standard di Android la applicano automaticamente, senza richiedere aggiornamenti o interventi specifici da parte degli sviluppatori.
Restano però alcune eccezioni da tenere presenti. Le applicazioni che gestiscono i file in modo diretto (ovvero senza passare per il sistema di condivisione nativo) potrebbero non applicare lo stesso filtraggio. Anche i trasferimenti manuali tramite cavo o servizi cloud non sempre rientrano in questa protezione. E gli altri metadati EXIF, come il modello del dispositivo o la data di scatto, non vengono necessariamente rimossi.
Si tratta comunque di un passo significativo: automatizzare la rimozione dei dati più sensibili riduce il rischio di esposizione involontaria, che resta la forma più comune di violazione della privacy digitale. Non una soluzione totale, ma un miglioramento concreto per la maggior parte degli utenti nella maggior parte delle situazioni quotidiane.