Android 17 copia quasi tutto da iPhone: app, Home, WhatsApp ed eSIM

Passare da iPhone ad Android ha sempre comportato qualche rinuncia. Foto e contatti si trasferiscono senza grandi problemi da anni, ma una parte consistente dell’esperienza utente resta spesso bloccata dentro iOS: layout della schermata Home, dati delle app, cronologia delle chiamate, password, configurazioni personali e, soprattutto, continuità operativa. Durante l’Android Show I/O Edition 2026, Google ha annunciato una revisione profonda del sistema di migrazione verso Android 17: l’obiettivo è ridurre quasi a zero l’attrito che accompagna il cambio di piattaforma.

Il mercato smartphone europeo mostra ormai una crescita ridotta nelle nuove attivazioni, quindi produttori e piattaforme puntano sempre più sugli utenti che cambiano brand o sistema operativo. In pratica, convincere un possessore di iPhone a migrare verso Android vale molto più che acquisire un utente al primo smartphone.

Il trasferimento dati tra piattaforme diverse non è mai stato soltanto un problema tecnico: Apple ha costruito negli anni un’integrazione molto stretta tra iPhone, iCloud, backup cifrati e servizi proprietari. Android, dal canto suo, si è frammentato tra produttori, interfacce personalizzate e strumenti di importazione differenti. Proprio per questo il miglioramento annunciato da Google assume un peso concreto: Android 17 amplia drasticamente il numero di elementi che possono essere copiati da iOS durante la configurazione iniziale del dispositivo.

Android 17 amplia il trasferimento dati oltre foto e contatti

Nel passaggio da iOS a un terminale Android, Google ha confermato il supporto per la copia di impostazioni di accessibilità, sveglie, account email, cronologia chiamate, note, password, file locali, messaggi, configurazioni eSIM e persino layout della schermata Home.

Il punto più interessante riguarda però le applicazioni: Android 17 promette infatti il trasferimento delle app gratuite con i relativi dati utente, almeno per i software compatibili.

Com’è ovvio, Android non può eseguire direttamente applicazioni iOS, perché i binari compilati per l’architettura Apple e framework Cocoa Touch non risultano compatibili con il runtime Android basato su ART.

Il sistema messo a punto da Google analizza le app installate sull’iPhone, cerca la corrispondente versione Android sul Play Store e tenta di ripristinare dati sincronizzati o esportabili tramite API condivise. Funziona bene con i servizi multipiattaforma come WhatsApp, Spotify, Notion o Microsoft Outlook; molto meno con software legati esclusivamente all’infrastruttura Apple.

La copia del layout Home, tuttavia, ha richiesto la mappatura dinamica delle icone: Android 17 salva posizione di applicazioni, cartelle e struttura della schermata; durante il ripristino il launcher tenta di ricreare la stessa disposizione usando le app effettivamente disponibili su Android.

eSIM, password e WhatsApp: i componenti più delicati

Tra tutte le novità annunciate, il trasferimento delle eSIM rappresenta probabilmente il passo più delicato sul piano tecnico. I profili eSIM contengono credenziali crittografiche associate all’operatore telefonico e normalmente richiedono procedure di riattivazione specifiche: Google ha confermato un processo wireless integrato direttamente nella configurazione iniziale del dispositivo Android 17.

Android dialoga con l’iPhone e con l’operatore per autorizzare il trasferimento sicuro del profilo digitale, il tutto avvalendosi di standard GSMA come SGP.22 ed eUICC. Non tutti i carrier supportano però gli stessi schemi: la disponibilità reale varierà in base al Paese e all’operatore mobile.

Interessante anche la gestione delle password. Android utilizza il Password Manager integrato nell’account Google, mentre Apple si appoggia al Portachiavi iCloud.

Android 17 introduce un’importazione trasparente delle credenziali archiviate su iPhone, probabilmente tramite standard interoperabili come FIDO e passkey sincronizzate. Google non ha ancora chiarito se il trasferimento includerà token 2FA/MFA o soltanto username e password tradizionali.

WhatsApp merita un discorso a parte. Negli ultimi anni Meta ha costruito un sistema di migrazione cifrata cross-platform basato su QR code e trasferimento locale peer-to-peer. Android 17 integra meglio questa procedura nel setup iniziale, evitando all’utente passaggi manuali separati.

Samsung e Pixel avranno un vantaggio iniziale

Google seguirà una strategia ormai consolidata: le nuove funzioni arriveranno prima sui dispositivi Pixel e sugli smartphone Samsung Galaxy più recenti. Secondo le informazioni diffuse durante l’evento Android Show I/O Edition 2026, la funzione debutterà inizialmente con Android 17 e con One UI 9, attesa sui futuri Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e Z Fold8 Wide.

Samsung dispone già di Smart Switch, uno degli strumenti di migrazione più completi disponibili su Android: la casa coreana lavora da anni sull’importazione dati da iPhone tramite connessione Lightning, USB-C o rete Wi-Fi locale. One UI 9 sembra estendere ulteriormente le capacità del sistema sfruttando le nuove API introdotte in Android 17.

Il programma beta di One UI 9 è già partito per alcuni dispositivi Galaxy di fascia alta: significa che parte delle nuove funzioni potrebbe emergere prima del rollout generale previsto per la seconda metà del 2026.

Altri produttori Android dovranno invece adattare i propri strumenti proprietari. Xiaomi, Oppo, OnePlus e Vivo propongono utilità di migrazione differenti: l’integrazione completa richiederà tempo. Google fornisce la base tecnica, ma ogni vendor deve implementarla all’interno della propria interfaccia.

Perché Google insiste così tanto sul passaggio da iPhone

Ridurre la difficoltà di migrazione da Apple iOS significa abbassare il costo psicologico del cambio di piattaforma. Apple ha costruito buona parte della fidelizzazione degli utenti proprio sulla continuità dell’esperienza tra dispositivi: chi accumula dati, configurazioni e abitudini dentro iOS tende a restare.

Google sta tentando l’operazione opposta: Android 17 punta a far percepire il cambio smartphone come un’operazione reversibile e quasi indolore. Quick Share compatibile con iOS tramite QR code, trasferimenti wireless avanzati e sincronizzazione più estesa sono iniziative che guardano tutte nella stessa direzione.

Resta comunque qualche limite concreto: le app acquistate su App Store non diventano automaticamente disponibili su Android, gli abbonamenti spesso richiedono una nuova attivazione e alcune applicazioni iOS non hanno equivalenti sul Play Store. Anche i backup cifrati di iMessage e certe impostazioni proprietarie Apple continueranno probabilmente a restare fuori dal processo di migrazione.

Nonostante questo, Android 17 segna uno dei tentativi più maturi mai realizzati per ridurre la distanza tra i due ecosistemi dominanti nel segmento mobile.