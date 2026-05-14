scrcpy 4.0 cambia il mirroring Android: addio a lag e schermate nere

Quando si parla di controllare Android da PC o da dispositivi remoti, scrcpy è una delle scelte migliori: software open source, distribuito sotto licenza Apache, il progetto creato da Romain Vimont continua a occupare una posizione particolare. Non cerca di diventare una suite commerciale per il controllo remoto, non aggiunge interfacce ridondanti e non impone componenti proprietari. Fa una cosa precisa e la fa con un livello di latenza che ancora oggi molti concorrenti non riescono a eguagliare. Basta collegare uno smartphone via USB oppure tramite ADB over TCP/IP per ottenere mirroring video, controllo dell’input e acquisizione audio senza root.

scrcpy 4.0, nuova major release dell’applicazione, appena rilasciata, arriva dopo mesi durante i quali lo sviluppatore principale ha aggiunto correzioni molto specifiche per i dispositivi Google Pixel, Samsung e per supportare le più recenti versioni beta di Android 16.

Perché scrcpy 4.0 è diverso da molti tool commerciali

Un software aperto come scrcpy lavora con una struttura sorprendentemente essenziale: il client desktop gira su Windows, Linux e macOS; sul dispositivo Android viene invece caricato temporaneamente un piccolo server Java attraverso ADB. Nessuna installazione persistente sul telefono, nessun servizio residente, nessun account cloud.

Il flusso video utilizza normalmente la codifica H.264, mentre per l’audio le release moderne supportano Opus. La comunicazione passa attraverso socket aperti tramite ADB (Android Debug Bridge): lo smartphone codifica lo stream mentre il computer collegato lo decodifica quasi in tempo reale. La scelta di evitare buffering aggressivi spiega gran parte della bassa latenza percepita.

Tra le funzioni che hanno contribuito alla diffusione del progetto ci sono il forwarding audio introdotto dalla serie 2.x, il supporto ai display virtuali, la possibilità di spegnere fisicamente lo schermo dello smartphone durante il mirroring e l’uso del dispositivo Android come webcam tramite V4L2 su Linux.

Va detto però che molte di queste capacità dipendono da API Android non sempre stabili: Samsung, Xiaomi e altri produttori personalizzano profondamente il framework di sistema; basta un aggiornamento firmware per rompere funzioni che fino al giorno prima funzionavano perfettamente.

Le innovazioni più recenti prima della versione 4.0

La serie 3.x di scrcpy ha preparato il terreno alla nuova major release: le modifiche più importanti hanno riguardato soprattutto i display virtuali e la gestione degli input HID.

Con scrcpy 3.1 il progetto ha migliorato il supporto ai mouse UHID, ha introdotto scrolling più preciso e ha integrato il decoder dav1d nelle build ufficiali. La release 3.2 ha poi ampliato le sorgenti audio disponibili, intervenendo anche sui problemi emersi con Android 16.

Le versioni 3.3.x hanno corretto incompatibilità causate dai nuovi meccanismi di gestione display introdotti nelle build recenti di Android 16. Alcuni fix hanno riguardato il rendering dei display virtuali; altri hanno corretto crash su Windows, problemi con gli appunti (clipboard) nei dispositivi Samsung e anomalie nella gestione degli eventi HID.

Come sappiamo, Google sta trasformando Android in una piattaforma sempre più orientata anche all’uso desktop e multi display: il problema è che molte API interne cambiano rapidamente e strumenti come scrcpy devono rincorrere continue modifiche del framework.

Le principali novità introdotte con scrcpy 4.0

La release scrcpy 4.0 punta soprattutto sulla stabilizzazione dell’infrastruttura introdotta nelle versioni precedenti. Il lavoro più importante riguarda la compatibilità con Android 15 e Android 16, oggi molto più affidabile durante l’uso dei display virtuali.

Una delle aree più curate riguarda proprio la creazione di nuovi display tramite l’opzione --new-display . Le build recenti di Android avevano introdotto regressioni che causavano schermate nere, rendering incompleto o problemi nella presentazione delle finestre virtuali. La nuova versione corregge diversi casi critici e migliora la sincronizzazione tra server Android e client desktop.

scrcpy 4.0 interviene anche sulla gestione dell’audio forwarding: Android 16 aveva causato errori immediati durante l’avvio della sessione audio su alcuni dispositivi Pixel e Samsung. Gli sviluppatori hanno modificato il comportamento del server per gestire meglio le nuove policy audio e le differenze tra vendor.

Un altro elemento importante riguarda il supporto HID: le ultime release migliorano il trattamento degli eventi mouse ad alta precisione, dello scrolling orizzontale e della gestione dei dispositivi input virtuali associati ai display creati dinamicamente.

La versione 4.0 aggiorna inoltre componenti interne fondamentali come SDL , libusb e gli ultimi Android platform-tools: sono modifiche che influenzano stabilità USB, rendering video, gestione delle finestre e comportamento multipiattaforma.

Perché la gestione dei display virtuali conta davvero

Una parte consistente del lavoro della release 4.0 ruota attorno ai display virtuali perché Android sta cambiando profondamente il proprio window manager: Google lavora sempre di più su modalità desktop, multitasking avanzato e utilizzo multi schermo.

scrcpy sfrutta queste capacità per creare ambienti indipendenti dal display fisico del telefono: si può avviare un’applicazione su un display virtuale invisibile sul dispositivo reale e controllarla interamente dal computer.

Per sviluppatori e tester è una funzione di grande utilità: permette un’automazione più pulita, minore consumo energetico e gestione parallela di più sessioni. Il rovescio della medaglia è che Android non ha ancora una stabilità completa su queste funzioni: ogni beta modifica qualcosa nel framework display.

Un progetto open source che continua a inseguire Android

scrcpy rimane uno dei pochi strumenti di mirroring Android realmente trasparenti dal punto di vista tecnico: il codice sorgente è leggibile, la struttura resta relativamente semplice e il progetto evita dipendenze da cloud e servizi esterni.

La nuova release dimostra anche un altro aspetto interessante: mantenere compatibilità con Android moderno richiede ormai un lavoro continuo di reverse engineering, adattamento e debugging multi piattaforma. scrcpy 4.0 consolida quindi il progetto in una fase delicata dell’evoluzione Android.

In passato abbiamo presentato scrcpy anche come uno strumento eccellente per recuperare dati da uno smartphone danneggiato con schermo viola o nero. E, garantito, per chi non ha fatto un backup completo dei dati o usa meccanismi di autenticazione a due fattori legati al singolo dispositivo (non fatelo mai!…) è vera manna dal cielo.