Android 14, l'ultima beta manda fuori uso il fingerprint di alcuni Pixel

Di recente Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli utenti Android iscritti al programma beta. Si tratta della versione QPR 2 Beta 2 di Android 14, nuovo update utile per la correzione di diversi bug e per introdurre alcune funzionalità a cui Google sta lavorando.

Nella speranza di risolvere alcuni problemi che persistono all’interno della versione sperimentale in questione, diversi utenti si sono ritrovati con un problema grave. A quanto pare, dopo aver aggiornato il loro Pixel 7 Pro, più persone hanno affermato che il sensore per le impronte digitali avrebbe smesso di funzionare.

Stando a quanto riportato il problema risulta esteso, ma non sarebbe irrisolvibile. C’è infatti una procedura molto chiara da seguire che potete trovare proprio nel paragrafo successivo. Ogni passo è stato indicato nell’elenco.

La procedura per ripristinare il fingerprint dopo l’aggiornamento ad Android 14 QPR 2 Beta 2

Per eseguire la ricalibrazione del sensore di impronte digitali del Pixel 7 Pro dopo l’aggiornamento Android 14 QPR 2 Beta 2, ecco alcune indicazioni fondamentali:

Assicurati di aver eseguito il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul tuo smartphone Android;

Collegati al sito Web Pixel Repair sul tuo computer e installa il software di ricalibrazione delle impronte digitali dalla parte bassa della schermata;

Spegni il Pixel 7 Pro effettuando un soft reset, per cui premendo i tasti " volume su " e " accensione/spegnimento ";

” e “ “; Una volta spento il telefono, riaccendilo in modalità Fastboot sul tuo Pixel 7 Pro tenendo premuti i tasti “volume su e giù” e “accensione” per tre secondi. Comparirà una schermata con triangolo rosso;

Una volta spento il telefono, riaccendilo in modalità Fastboot sul tuo Pixel 7 Pro tenendo premuti i tasti "volume su e giù" e "accensione" per tre secondi. Comparirà una schermata con triangolo rosso;

Fare clic su “Connetti” e segui alla lettera le istruzioni elencate;

Dopo aver completato il processo di ricalibrazione dell’impronta digitale, il telefono si riavvierà in automatico. Nel caso in cui tutto ciò non dovesse produrre esito positivo, consigliamo riavviare ancora una volta.