Android 15 arriva oggi sui Pixel: Google lo ha annunciato involontariamente

Il trambusto intorno ad Android 15 cresce sempre di più. Il codice sorgente del nuovo sistema operativo è stato pubblicato su AOSP all’inizio di settembre, ma nonostante ciò Google non ha mai rilasciato l’aggiornamento OTA dedicato a smartphone e tablet Pixel. Numerose voci suggeriscono che l’aggiornamento potrebbe arrivare durante questo mese di ottobre, con un’indiscrezione uscita lo scorso settembre che parlava addirittura di una data precisa: il 15 ottobre.

Ora tutto ciò sembra esser stato confermato anche da Google: il colosso di Mountain View avrebbe infatti commesso un errore confermando che Android 15 inizierà a essere distribuito sui telefoni Pixel proprio durante la giornata di oggi.

Android 15 arriva oggi? Google sbaglia e svela il roll-out imminente in giornata

Un post che riguarda la disponibilità di Android 15 è stato pubblicato proprio oggi, in anticipo sul direttamente su un forum tedesco della Pixel Community di Google. Sebbene non sia stato perso del tempo per rimuoverlo, tanti utenti hanno ricevuto la mail della newsletter ed hanno pertanto hanno condiviso lo screenshot del contenuto. Ad oggi ci ritroviamo dunque di fronte alle migliore conferma che si potesse ottenere ottenere riguardo al lancio di Android 15, che riguarderà tutti i telefoni e tablet Pixel compatibili.

Il post della società afferma che renderà gradualmente disponibile l’aggiornamento anche per chi ha un Pixel brandizzato da un operatore telefonico nel corso della prossima settimana. Pertanto, chiunque dovesse avere un Pixel “firmato” da un gestore telefonico (soluzione in uso ormai maggiormente oltreoceano), basterà attendere qualche giorno in più.

L’aggiornamento di Android 15 dovrebbe essere distribuito insieme al Pixel Feature Drop di ottobre, quindi Google potrebbe introdurre alcune nuove funzionalità e miglioramenti che non facevano parte del programma beta. Pixel Watch dovrebbe altrettanto ottenere alcune nuove funzionalità. Al momento Google sembra essere l’unico produttore in grado di proporre Android 15 per i suoi dispositivi, per cui gli altri subentreranno dopo.