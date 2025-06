App Orologio 7.14: novità esclusive per i dispositivi Pixel

L’app Orologio di Google si rinnova con un importante aggiornamento, introducendo significative migliorie sia estetiche che funzionali. La versione 7.14 porta una ventata di novità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente.

Tra le principali novità spicca l’estensione del Timer Starter widget, una funzionalità che consente di accedere rapidamente agli ultimi tre timer utilizzati, precedentemente esclusiva del Pixel Tablet, ora disponibile su tutti gli smartphone della gamma Pixel.

Attivare il Timer Starter widget è un’operazione molto intuitiva. Basta tenere premuto su uno spazio vuoto della schermata home, selezionare “Widget”, scorrere fino alla sezione dedicata all’app in questione e aggiungere il widget desiderato. Questa opzione si dimostra particolarmente utile, superando in praticità persino i comandi vocali, e garantisce un notevole risparmio di tempo nella gestione dei timer.

Gestione dei timer e non solo: come migliora l’app Orologio su Pixel

Sul fronte estetico, l’aggiornamento abbraccia il design Material 3, applicato agli interruttori nella scheda “Allarmi” e nel menu delle impostazioni. Questo nuovo stile conferisce un aspetto moderno e coerente con il linguaggio visivo di Android, rendendo l’app più accattivante e funzionale. Inoltre, nella scheda “Orologio”, le icone meteorologiche abbandonano i colori vivaci per adottare una sobria scala di grigi, riducendo l’impatto visivo e migliorando la leggibilità.

Per verificare la versione installata, gli utenti possono accedere alle Impostazioni, selezionare “App”, visualizzare tutte le applicazioni e cercare “Clock”. Nel caso in cui si disponga di una versione precedente alla 7.14, è possibile aggiornare l’app direttamente da Google Play Store.

Questo aggiornamento conferma l’impegno di Google nel perfezionare le applicazioni native per i dispositivi Pixel, migliorando sia l’aspetto funzionale che quello estetico dell’esperienza utente. Sebbene alcune delle novità rimangano esclusive dell’ecosistema Pixel, l’estensione del Timer Starter widget rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e usabilità per tutti gli utenti della gamma. A livello pratico, non è improbabile che in futuro queste migliorie abbraccino anche il resto dell’ecosistema Android.