Android 15, ecco quando arriva la prima Developer Preview

Sebbene gli utenti siano molto soddisfatti di quanto visto ultimamente, Google sembra un po’ in ritardo con il rilascio della prima Developer Preview di Android 15. A quanto pare però l’azienda americana non ha intenzione di far attendere il pubblico ancora a lungo.

Come notato per la prima volta da alcune fonti molto attendibili, un commento spuntato sul web da parte di uno sviluppatore sul progetto Android Open Source, afferma che la prima anteprima dedicata agli sviluppatori arriverà il 15 febbraio, ovvero domani.

Android 15 si avvicina per i dispositivi Pixel? Le prime voci sembrano convincenti

Sebbene ci sia molto stupore in merito alle dichiarazioni rilasciate dallo sviluppatore di Google sul web, questo non è assolutamente una conferma ufficiale. La prima anteprima di Android 15 uscirà domani secondo le voci dunque, ma pare più probabile che non sarà così.

Dopotutto, l’ultimo Easter Egg di Android suggeriva che Android 15 fosse in procinto di arrivare. A ravvivare un po’ le ipotesi positive ci pensa quanto visto l’anno scorso: la prima developer version di Android 14 arrivò l’8 febbraio dello scorso anno. A tal proposito potrebbe finalmente essere giunto il momento di rilasciare la prima beta per sviluppatori della prossima versione del sistema operativo.

Tornando alle rivelazioni dello sviluppatore di Google, esso si riferisce ad Android 15 come Android V, che dovrebbe rappresentare Vanilla Ice Cream. È questo il nome in codice della quindicesima versione dell’OS del robottino verde. Ma ora viene il bello, anzi il solito: solo i dispositivi Pixel idonei potranno scaricare la prima Android 15 Developer Preview. A giudicare dalla ormai abituale politica che riguarda gli aggiornamenti di Google, si partirà dal Pixel 6 in avanti.

L’update molto atteso sarà rivolto agli sviluppatori, per cui non si avrà fin da subito un feedback completo e ci saranno tantissimi bug da sopportare. Forse è ancora presto, ma qualcosa inizia a muoversi.