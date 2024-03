Android 15, le app più vecchie non saranno tutte compatibili

Gli utenti che aspettano con ansia l’arrivo del nuovo sistema operativo Android 15, probabilmente non saranno contenti di ascoltare la notizia di cui si parla in queste ore. La prossima versione dell’OS di Google, che debutterà in questo 2024, potrebbe bloccare l’installazione di alcune applicazioni.

Le informazioni arrivano ovviamente dalle prime esperienze di cui si può usufruire. Il sistema operativo mobile con nome in codice interno “Vanilla Ice Cream” è infatti già disponibile con la prima e la seconda anteprima per sviluppatori, ovvero la DP1 e la DP2, rilasciate rispettivamente il 16 febbraio e il 21 marzo scorsi. Proprio qui si vedono le prime tracce della novità che comporterà il blocco di alcune applicazioni più datate.

Android 15 non accoglierà le app di Marshmallow 6.0, il cambiamento

Secondo quanto riportato da alcune fonti molto vicine al mondo Android, la versione 15 ha intenzione di non consentire il download di alcune applicazioni datate. Più in particolare si tratta dei contenuti destinati agli utenti che utilizzano ancora Android 6.0 Marshmallow.

Questa versione del sistema operativo è in realtà l’ultima che lega con l’attuale Android 14. Con Marshmallow gli utenti hanno avuto per la prima volta una prova dell’ottimo grado di privacy offerto da Google. Prima di Android 6.0, gli utenti concedevano le autorizzazioni alle app solo al momento dell’installazione.

Questo significava che, se nella descrizione del contenuto c’erano determinate autorizzazioni, queste venivano accettate in automatico direttamente con l’installazione. Con Marshmallow tutto ciò è cambiato: le autorizzazioni da lì in avanti vengono concesse all’app scaricata solo quando, durante il suo utilizzo, ha bisogno di accedere a determinate risorse come la fotocamera, il microfono e quant’altro.

Ora il robottino verde ha intenzione di ridurre la retrocompatibilità con le vecchie app di Marshmallow. Il limite è infatti Android 7.1 Nougat ma tranquilli: è davvero difficile beccare contenuti inferiori a queste versioni. Tutti possono stare dunque tranquilli: non ci saranno difficoltà di alcun genere per nessun contenuto.