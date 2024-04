Android 15 porterà un nuovo modo per caricare lo smartphone wireless

Sono sempre più insistenti le voci che anticipano alcune delle feature pronte ad arrivare con il nuovo sistema operativo Android 15. Funzione dopo funzione, pian piano sta trapelando tutto sul web, per la gioia degli utenti che non stanno più nella pelle nell’attesa di questa nuova versione.

Secondo le indiscrezioni più insistenti di queste ultime ore, il robottino verde sarebbe pronto ad introdurre un nuovo tipo di ricarica wireless. Sebbene sia stata annunciata ormai quasi quattro anni fa, la ricarica wireless NFC deve ancora farsi strada nel mondo degli smartphone.

Molti sono infatti i prodotti commerciali che non hanno mai avuto a che fare con questa tecnologia e forse la problematica sarebbe da attribuire alla mancanza di supporto della piattaforma da parte dei principali sistemi operativi come Android. Con l’introduzione del prossimo aggiornamento alla 15esima versione, verrà aggiunto con tutta probabilità il supporto a questa ricarica wireless. L’introduzione di questa tecnologia via NFC, potrebbe comportare il lancio sul mercato di tanti accessori dedicati.

Android 15 e la ricarica wireless NFC: sembra ormai tutto pronto

L’arrivo della ricarica wireless NFC con Android 15 è dato per certo da quando qualcuno ha analizzato la beta 1 rilasciata la scorsa settimana. I più attenti infatti hanno notato che l’azienda avrebbe modificato in modo significativo alcuni aspetti legati all’NFC del sistema operativo.

L’app di sistema che gestisce gli eventi relativi all’NFC infatti adesso include una dicitura chiamata NfcCharging. Questa si occuperebbe, oltretutto, di avviare ed interrompere la ricarica wireless NFC.

Tutto sembra ormai dato per certo, anche in virtù di quanto detto inizialmente. La grande novità sarà quindi questa, ovvero l’arrivo della ricarica wireless NFC, molto più stabile e potenzialmente anche più rapida.

Arriveranno a breve tante nuove indicazioni su Android 15, che ormai tende a rilasciare le sue beta con una frequenza sempre più alta. L’arrivo è vicino.