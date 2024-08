Anno dopo anno, le aziende presentano tablet sempre più potenti e gli utenti stanno cercando soluzioni per trasformarli in notebook a tutti gli effetti. Parlando del mondo Android, il sistema operativo di Google è abbastanza lontano da una piattaforma desktop come Windows o macOS, soprattutto quando si parla di multitasking. Ci sono però buone notizie, perché il colosso di Mountain View starebbe lavorando a diversi miglioramenti legati proprio alla modalità desktop.

Modalità Desktop su Android: l’ultima scoperta lascia ben sperare per il futuro

Lanciata con Android 10 nel 2019, la modalità desktop è stata progettata solo ed unicamente per gli sviluppatori per aiutarli a testare le loro applicazioni in scenari con più display. Questa modalità è abbastanza scarna e si attiva solo quando il tablet viene collegato ad un monitor esterno. Dalla fine del 2022 qualcosa però si è mosso, e con Android 15 è stata arricchita con le didascalie per le finestre, la possibilità di agganciare e ridimensionare le finestre e tanto altro ancora.

Dopo gli ultimi aggiornamenti di aprile 2024, oggi arriva una nuova importante novità che lascia ben sperare per il futuro. Mishaal Rahman di Android Authority ha infatti scoperto che l’ultima versione della Modalità Desktop di Android, attualmente ancora in fase di sviluppo, può essere eseguita direttamente anche sui tablet stessi. Di seguito un video in cui si può vedere come sia possibile ridimensionare le finestre, spostarle a proprio piacimento a mano libera, ridurre le app a icona e così via. Tutto sul tablet.

I test sono stati condotti sul Pixel Tablet di proprietà dell’autore, con Android 15 Beta 4.1 (l’ultima rilasciata). Lo stesso Rahman sembra però invitare tutti a contenere l’entusiasmo, perché i piani di Google non sono chiari e potrebbe anche decidere di non rilasciare mai questa esperienza desktop rinnovata ed eseguibile direttamente su un tablet (senza quindi la necessità di doverlo collegare ad un monitor).