Android 15: si torna a parlare della tanto desiderata modalità desktop

Nel corso degli anni, ad ogni rilascio di una nuova versione di Android, gli utenti si sono chiesti come sarebbe stato se ci fosse stata una modalità desktop. Sono trapelate tantissime indiscrezioni riguardo a questa eventualità, corredate da codici e da tante altre prove che però non hanno portato a nessun lieto fine. La modalità desktop non è mai arrivata e fino ad ora Google non ha fatto nulla per renderla disponibile. Durante lo sviluppo di Android 15, che è in pieno svolgimento, sembra che questa volta ci siano i presupposti affinché questa particolare interfaccia possa arrivare.

La scorsa primavera, Google ha aggiunto il supporto DisplayPort ai Pixel 8 e Pixel 8 Pro in un aggiornamento Feature Drop, consentendo così una connessione più facile e in maniera cablate a monitor esterni. Dando uno sguardo più approfondito al codice di Android 14 QPR3 Beta 2.1, sono venute fuori notizie di una nuova interfaccia desktop attiva e funzionante, completa di app Android in esecuzione con finestre mobili ridimensionabili. Non è confermato che Android 15 verrà fornito con una modalità desktop integrata, ma le basi questa volta sembrano esserci eccome.

Android 15 potrebbe portare la tanto desiderata modalità desktop, ma c’è scetticismo

Samsung DEX sembra essere l’unico tentativo riuscito di aggiungere una modalità desktop ad Android, ma non può essere installato su nessun PC o laptop e richiede l’uso di cavi e di un dock apposito. Si tratta quindi di soluzioni ingombranti e costose. Gli esperti riferiscono che una modalità desktop per Android 15 andrebbe controtendenza con quello che è il pensiero di Google.

Il colosso infatti sembra essere più interessato ad implementare ChromeOS per un utilizzo desktop. Nonostante tutto ciò, il codice sembra questa volta mostrare chiari segnali di apertura per una desktop mode. Saranno le solite indiscrezioni o potrebbe finalmente esserci un fondo di verità? A breve tutti i nodi dovrebbero venire al pettine.