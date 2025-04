Android 16 Beta: novità per il Widget At a Glance di Google Pixel

La schermata di blocco dei dispositivi Google Pixel sta per subire una trasformazione significativa grazie al rinnovamento del widget At a Glance, introdotto con la beta di Android 16. Questo aggiornamento mira a offrire un’esperienza visiva più pulita e intuitiva, migliorando la disposizione delle informazioni essenziali per ridurre il sovraffollamento.

Il widget At a Glance, già molto apprezzato per la sua capacità di fornire dati utili direttamente sulla schermata di blocco, è stato riprogettato per separare in modo intelligente le notifiche informative dai dati essenziali come meteo e data. Questo approccio consente di ridurre il disordine visivo, garantendo una migliore leggibilità e un accesso rapido a informazioni importanti.

La nuova organizzazione del widget si adatta dinamicamente alla posizione dell’orologio. Quando l’orologio è centrato, meteo e data sono collocati immediatamente sotto di esso, mentre le notifiche secondarie sono spostate più in basso. In alternativa, se l’orologio si trova nella parte superiore dello schermo, il widget mostra meteo e data sulla destra, creando un layout più arioso e ben bilanciato.

Il widget At a Glance ripensato per schermate più ordinate su Google Pixel

Non limitandosi alla schermata di blocco, il widget At a Glance si estende anche al launcher delle applicazioni, dove gli utenti possono scorrere tra diverse complicazioni informative. Inoltre, è possibile personalizzare i contenuti e la posizione delle informazioni meteo tenendo premuto sul widget, accedendo così a un menu di impostazioni dedicato.

Attualmente, queste innovazioni sono disponibili esclusivamente nella beta di Android 16, ma è previsto il rilascio della versione stabile nei prossimi mesi. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel percorso evolutivo di Android beta, dimostrando l’impegno di Google nel fornire funzionalità avanzate ai propri utenti. La beta non solo anticipa le novità di design, ma funge anche da piattaforma di test per raccogliere feedback preziosi e apportare eventuali miglioramenti prima del lancio ufficiale.