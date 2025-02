Android 16 consentirà di effettuare screenshot HDR: ecco cosa sono

C’è molta attesa per quanto concerne l’arrivo di Android 16, nuova versione del sistema operativo con cui Google migliorerà diversi aspetti. Funzioni, novità in generale e un’interfaccia parzialmente riprogettata prenderanno tutto più entusiasmante per gli utenti che potranno beneficiare anche dei nuovi screenshot HDR. A quanto pare, sfruttando questa funzione già con la Beta 2, è possibile conservare l’intera gamma cromatica di un’immagine HDR “screenshottata” così come la luminosità che la caratterizza.

Cos’è l’HDR d perché sono importanti gli screenshot con questo standard

L’High Dynamic Range, ovvero l’HDR, consente di godersi immagini di alta qualità. Queste sono contraddistinte da una luminosità maggiore e contrasti più marcati, tutti aspetti che conferiscono alle immagini più qualità in generale rispetto a quelle standard in SDR. Con Android 16, Google ha finalmente deciso di integrare la possibilità di effettuare degli screenshot proprio in HDR, garantendo quindi un salvataggio delle immagini catturate direttamente dal display dello smartphone con una qualità superiore.

Android 16 porta gli screenshot HDR, ecco le principali novità

Con l’arrivo di Android 16 Beta 2, Google ha finalmente abilitato il supporto completo agli screenshot HDR reali. Ecco le principali novità:

Salvataggio in HDR autentico : ora, quando si cattura uno screenshot di contenuti HDR, il file conserva tutti i dati relativi alla gamma dinamica, risultando molto più fedele a ciò che si vede sullo schermo;

Formati compatibili : gli screenshot HDR sono salvati in formato PNG con gainmap HDR incorporato. Anche se strumenti tradizionali non riescono a leggere queste gainmap, su dispositivi Android 16 è possibile visualizzare le immagini con tutti i dettagli HDR. Tuttavia, su dispositivi meno recenti o su piattaforme non compatibili, lo screenshot verrà visualizzato in SDR;

Visualizzazione migliorata: aprendo uno screenshot HDR su un dispositivo compatibile, si noterà subito un aumento della luminosità e una resa più fedele delle aree chiare e scure.

Perché PNG e non JPEG

Un dettaglio interessante è che Google ha scelto il formato PNG per gli screenshot HDR, anziché optare per il più comune JPEG usato in Ultra HDR. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di evitare artefatti di compressione tipici del JPEG, soprattutto quando le immagini vengono ritagliate o modificate. Il formato PNG, pur occupando più spazio, garantisce una qualità superiore e una compressione senza perdita.