Android 16 potrebbe forzare la dark mode anche su app non supportate

Secondo quanto trapelato, Google sarebbe a lavoro su Android 16 per integrare una funzionalità potenzialmente molto apprezzata dagli utenti.

Stiamo parlando di una dark mode “forzata” su app che in teoria non potrebbero supportare il cambiamento dei colori dell’interfaccia. Questa è senza dubbio un’ottima notizia per le persone che preferiscono i temi scuri, che affaticano molto meno gli occhi, soprattutto in caso di utilizzo notturno.

D’altro canto non è la prima volta che si sente parlare di una funzione di questo tipo. Qualcosa di molto simile è stato già individuato in Android 15, nonostante poi non sia mai avvenuta l’implementazione ufficiale. A ridare speranza agli utenti è stata la ricomparsa di stringhe di codice che sembrano fare riferimento alla stessa, individuati nella versione Android 16 Beta 1, rilasciata la scorsa settimana.

Dark mode forzata su Android 16? Entusiasmo per gli utenti e le preoccupazioni degli sviluppatori

La funzione è stata identificata con il nome “make more apps dark” ed è stata individuata in Impostazioni – Display e touch – Tema scuro. A quanto pare, sembra che la stessa sia già funzionante.

La nuova funzionalità non va però confusa con una già esistente, ovvero override force-dark. Questa risulta presenta tra le Opzioni sviluppatore sulla maggior parte di smartphone Android, ma si limita a invertire il colore di un’app, il che in molti casi crea più fastidio che reali vantaggi agli utenti. La nuova implementazione dovrebbe lavorare in modo molto più sofisticato, non andando a stravolgere la grafica delle applicazioni, ma fornendo una modalità scura coerente a livello visivo.

Al netto dell’entusiasmo degli utenti, alcuni sviluppatori sono preoccupati da questa implementazione. Le app che non sono state progettate per questa soluzione grafica potrebbero causare alcuni problemi di visualizzazione o altri imprevisti. Non è ancora chiaro quando o se questa funzione verrà lanciata, ma è possibile che Google possa implementarla nella prossima versione stabile di Android 16.