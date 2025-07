Android 16: Google sta risolvendo il bug degli aggiornamenti Play System

Negli ultimi giorni, un nuovo bug ha creato disagi tra gli utenti Android, in particolare tra i possessori di dispositivi Pixel equipaggiati con l’ultima versione del sistema operativo Android 16.

Numerosi utenti hanno segnalato problemi con l’installazione degli aggiornamenti di Play System, riscontrando il messaggio di errore “Failed to update” durante il tentativo di aggiornamento. Questo malfunzionamento non solo ha impedito l’accesso alle ultime novità del software, ma ha sollevato anche preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati personali.

La problematica, inizialmente considerata un episodio isolato, si è rapidamente diffusa tra la community online. Su Reddit, piattaforma di riferimento per molti appassionati di tecnologia, sono apparse decine di testimonianze di utenti Pixel – compresi i modelli più recenti come Pixel 9a – che hanno riscontrato lo stesso blocco durante l’installazione degli aggiornamenti. Il sistema operativo segnala la presenza di un update, ma il processo si interrompe bruscamente a metà, lasciando il dispositivo senza le ultime patch di sicurezza e senza le nuove funzionalità previste dagli aggiornamenti di luglio.

La pronta risposta di Google

La risposta di Google non si è fatta attendere. Attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul portale di supporto, l’azienda di Mountain View ha riconosciuto il problema e ha rassicurato gli utenti: il team tecnico ha già individuato la causa del malfunzionamento e sta lavorando a una soluzione definitiva.

Questa verrà distribuita tramite un prossimo aggiornamento, che dovrebbe risolvere il bug senza la necessità di ricorrere a procedure invasive come il ripristino di fabbrica. Un dettaglio non trascurabile, visto che un reset comporterebbe la perdita di dati personali, impostazioni e applicazioni installate.

Nel frattempo, Google suggerisce agli utenti di attendere il rilascio della patch correttiva, evitando azioni drastiche che potrebbero compromettere l’esperienza d’uso del dispositivo. L’azienda sottolinea inoltre che non è necessario effettuare alcun ripristino, e invita a monitorare periodicamente la sezione “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento sistema Google Play” per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per Play System.