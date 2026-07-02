Android 17 Beta migliora le finestre del desktop mode: cosa cambia?

Google ha rilasciato Android 17 QPR1 Beta 6 nelle scorse ore, identificata dalla build CP31.260618.005 e destinata ai dispositivi Pixel dal 6 al 10.
La release segna il raggiungimento della Platform Stability: la superficie delle API per sviluppatori è ora bloccata, un passaggio chiave in vista della versione stabile attesa a settembre. Il rilascio si inserisce nel ciclo trimestrale che Google utilizza da anni per consolidare funzionalità già introdotte nelle versioni principali. Il desktop windowing, debuttato con Android 15 QPR1 ed esteso ai tablet con Android 16, riceve in questa build alcuni ritocchi mirati più che una revisione strutturale.
Taskbar e finestre PiP più flessibili
Il cambiamento più visibile riguarda la posizione delle icone nella taskbar in modalità desktop: da Beta 6 compaiono in basso a sinistra invece che al centro dello schermo.
Le finestre in modalità picture-in-picture guadagnano inoltre libertà di posizionamento: prima si agganciavano automaticamente al bordo destro o sinistro del display, mentre ora possono essere spostate liberamente in qualsiasi punto dello schermo e restano dove l’utente le colloca, rendendo il multitasking più flessibile. Accanto a questi interventi, Google ha aggiornato anche il menu contestuale del Pixel Launcher, con un design più pulito nella gestione delle app.
Il grosso degli interventi in questa build riguarda la stabilità generale del sistema. Tra le correzioni figurano la selezione di più lingue nel correttore ortografico, la risposta dei tasti volume nell’app Orologio, alcuni artefatti grafici nel carosello multimediale delle impostazioni rapide, la correzione di un bug in WindowManagerGlobal che causava crash delle app, e la visualizzazione del nome SSID personalizzato nell’hotspot Wi-Fi anziché quello generico di default.
Fuori dall’ambito desktop, Health Connect amplia le metriche tracciate automaticamente tramite i sensori del dispositivo: dopo il conteggio dei passi introdotto con Android 16 QPR2, ora vengono rilevate anche distanza percorsa e calorie bruciate, riducendo il lavoro di implementazione per gli sviluppatori di app fitness.
Verso un Android più vicino al desktop
Beta 6 non introduce quindi una revisione radicale del windowing, ma consolida un percorso che Google porta avanti da diverse release: rendere Android utilizzabile come ambiente di lavoro esteso su schermi di grandi dimensioni, oltre che come sistema mobile. Il raggiungimento della Platform Stability indica che l’attenzione del team si sposta ora verso rifiniture e correzioni in vista del rilascio stabile.
La reale maturazione della modalità desktop dipenderà, come per le release precedenti, dalla capacità degli sviluppatori di adattare le proprie app alle API dedicate alla filosofia multi-finestra e dalla diffusione di dispositivi Pixel e tablet pensati per questi scenari d’uso.