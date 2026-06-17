Android 17 è arrivato: tutte le funzioni che vale la pena conoscere

Google ha rilasciato Android 17 in versione stabile, portando sui dispositivi Pixel compatibili una delle revisioni più ampie degli ultimi anni.

L’aggiornamento arriva dopo mesi di beta testing iniziati a febbraio 2026 e debutta in concomitanza con il Pixel Drop di giugno. Le modifiche vanno a influenzare multitasking, sicurezza, registrazione dello schermo, gestione dei dispositivi pieghevoli e Intelligenza Artificiale.

Bubbles, Screen Reactions e le novità per i creator

La funzione più visibile è Bubbles, che trasforma qualsiasi applicazione in una finestra mobile flottante.

L’utente può aprirla in formato ridotto, spostarla sullo schermo e passare da un’attività all’altra senza interrompere ciò che sta facendo. Su tablet e pieghevoli compare anche una barra dedicata che raccoglie le finestre attive. Il concetto ricorda le chat bubble di Messenger, ma Google lo estende all’intero sistema operativo.

Per chi produce contenuti arriva invece Screen Reactions: una modalità di registrazione che cattura contemporaneamente il display e il volto dell’utente tramite fotocamera frontale. Il sistema genera video di reazione senza passaggi di montaggio aggiuntivi, con la possibilità di spostare e ridimensionare la finestra della camera durante la ripresa. Una funzione pensata esplicitamente per creator attivi su social, streaming e piattaforme video.

I dispositivi pieghevoli ricevono ottimizzazioni dedicate, tra cui una modalità di gioco che divide lo schermo al 50%: metà per il titolo in esecuzione, metà per i controlli virtuali dinamici. Una soluzione che sfrutta meglio la superficie disponibile e riduce la dipendenza da controller esterni.

Sicurezza, famiglie e controlli potenziati

Android 17 rafforza la protezione dei dati con controlli più granulari sulla condivisione della posizione, accessi temporanei alle app e nuove funzioni anti furto.

Find Hub si aggiorna con l’opzione Mark as lost e meccanismi aggiuntivi per bloccare dispositivi smarriti. Migliorano anche Live Threat Detection e la modalità Advanced Protection, destinata agli utenti che richiedono livelli di sicurezza elevati.

Sul fronte famiglie, i controlli parentali diventano più accessibili: limiti di utilizzo, filtri sui contenuti e restrizioni applicative si configurano direttamente dal dispositivo tramite PIN, senza necessità di collegare un account Google dedicato.

Gemini entra sempre più in profondità nel sistema

Molte delle funzioni annunciate ruotano attorno a Gemini Intelligence, il livello software che Google sta integrando nel sistema operativo. Automazione di attività multi passaggio, generazione di widget personalizzati, strumenti vocali avanzati e assistenza contestuale basata su ciò che appare sullo schermo: non tutto è disponibile da subito, ma arriverà progressivamente con aggiornamenti separati nel corso dell’estate.

Le prime reazioni su Reddit mostrano un’accoglienza positiva, in particolare per il tema scuro esteso e per la fluidità generale. Alcuni utenti segnalano widget scomparsi dopo l’aggiornamento e qualche critica alla gestione automatica dei limiti di volume. Problemi che Google affronterà quasi certamente con i prossimi update.

La distribuzione parte dai telefoni Pixel supportati. Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo e gli altri produttori integreranno Android 17 con le rispettive personalizzazioni nei prossimi mesi.