Chrome su Android, problema audio: bug nella riproduzione multimediale

Google Chrome sta affrontando un bug che coinvolge una delle funzioni più utilizzate durante la riproduzione multimediale: la modalità Picture-in-Picture e la gestione dell’audio in background.

Il problema segnalato dagli utenti riguarda in particolare Chrome su Android: in alcuni casi l’audio continua a suonare anche dopo la chiusura della finestra fluttuante, oppure la riproduzione si interrompe quando dovrebbe restare attiva. In entrambi gli scenari viene meno il vantaggio principale del PiP, ovvero separare la riproduzione dal browser mantenendo il controllo del contenuto mentre si usano altre applicazioni.

La funzione Picture-in-Picture sfrutta le capacità del sistema operativo per creare una finestra video indipendente dall’app principale. Su Android il supporto è integrato dalla versione 8.0 Oreo e consente alle applicazioni compatibili di ridurre il video in una piccola finestra mobile. Chrome si appoggia inoltre a componenti come MediaSession, l’interfaccia che permette al sistema di controllare la riproduzione e mostrare i comandi multimediali nelle notifiche, nella schermata di blocco e sui dispositivi collegati.

Perché il bug è difficile da risolvere

La riproduzione multimediale su mobile richiede il coordinamento tra diversi livelli software: Chrome gestisce il caricamento tramite il motore Chromium, mantiene il collegamento con il rendering della pagina e comunica con le API multimediali di Android. Quando un video passa in PiP, il sistema operativo assume il controllo della finestra indipendente, e questa separazione introduce punti critici come la sincronizzazione dello stato del player, la gestione dei permessi e la sospensione dei processi.

Il bug sembra nascere da una comunicazione errata tra Chrome, Chromium e i servizi multimediali di Android: la chiusura della finestra fluttuante viene gestita in modo incoerente rispetto al ciclo di vita della sessione audio. Google sta lavorando a una correzione nel codice Chromium, con un commit pensato per far sì che la chiusura del PiP interrompa correttamente la riproduzione.

A complicare il quadro ci sono le differenze tra produttori: molte personalizzazioni di Android applicano politiche aggressive di risparmio energetico, chiudendo i processi in background ritenuti non prioritari. Un problema apparentemente legato al browser può quindi essere amplificato dal sistema di ottimizzazione della batteria del singolo dispositivo.

Cosa possono fare gli utenti nel frattempo

In attesa dell’aggiornamento correttivo, esistono alcuni interventi che possono ridurre il problema. Il primo è verificare che Chrome sia aggiornato all’ultima versione disponibile sul Play Store, perché i bug multimediali vengono spesso risolti con aggiornamenti incrementali. Può essere utile anche riavviare il dispositivo, cancellare la cache dell’applicazione e controllare che Chrome disponga dei permessi necessari per la modalità Picture-in-Picture, accessibili dalle impostazioni di Android alla voce dedicata all’accesso speciale delle app.

Su alcuni smartphone è inoltre consigliabile modificare le impostazioni di risparmio energetico per evitare che il sistema sospenda il browser durante la riproduzione. Questi passaggi non rappresentano una soluzione definitiva se il malfunzionamento deriva dal codice di Chrome, ma possono eliminare le condizioni locali che aggravano il comportamento anomalo.