Perché Google esenterà alcuni Paesi dalla verifica sviluppatori Android

Google introdurrà un’eccezione inattesa nel sistema di verifica degli sviluppatori Android: i dispositivi utilizzati nei Paesi sottoposti a sanzioni internazionali non applicheranno i nuovi controlli sull’identità di chi distribuisce le applicazioni. In pratica, gli utenti che si trovano in territori come Cuba o Iran potranno continuare a installare file APK provenienti da sviluppatori non registrati senza sottostare ad alcuna procedura aggiuntiva.

Google non può offrire servizi a pagamento, gestire profili finanziari o completare alcune procedure di identificazione nei Paesi soggetti alle restrizioni USA. Imporre la registrazione anche in quelle aree avrebbe quindi prodotto un risultato paradossale: gli sviluppatori locali non avrebbero potuto completare la verifica, mentre gli utenti sarebbero rimasti impossibilitati a installare le loro applicazioni attraverso i normali canali.

La vicenda si inserisce nella trasformazione avviata da Google a partire da agosto 2025, quando l’azienda annunciò l’intenzione di associare ogni applicazione installabile sui dispositivi Android certificati a un’identità verificata. Il programma è entrato nella fase operativa nel marzo 2026 e, secondo Google, ha già consentito di registrare milioni di applicazioni.

Il primo passaggio vincolante scatterà il 30 settembre 2026 in Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia. Nel 2027 Google prevede poi di estendere il controllo agli altri Paesi, Italia compresa, e a tutte le applicazioni installate sui dispositivi Android certificati. L’esenzione per i territori sanzionati crea però una vistosa differenza geografica nel funzionamento della piattaforma.

Come funziona la verifica delle applicazioni Android

Il nuovo meccanismo non consiste in una revisione del codice dell’applicazione e non certifica che il software sia sicuro.

Uno sviluppatore che pubblica soltanto fuori da Google Play deve creare un account nell’Android Developer Console, confermare i propri dati anagrafici, fornire un documento riconosciuto e versare una quota una tantum di 25 dollari. Le organizzazioni devono inoltre presentare informazioni societarie, un sito web verificabile e, nei casi previsti, un identificativo univoco.

Alla verifica personale segue la registrazione dei nomi dei pacchetti, cioè gli identificatori univoci come com.azienda.app . Google deve anche accertare che chi rivendica il pacchetto possieda la chiave privata impiegata per firmare l’APK o l’Android App Bundle. Il legame tecnico non dipende quindi soltanto dal nome dichiarato: comprende l’identità del titolare, il package name e il certificato di firma.

La firma crittografica ha un ruolo decisivo nel modello di sicurezza Android: il sistema operativo accetta un aggiornamento soltanto quando il nuovo APK presenta lo stesso identificatore e una firma compatibile con quella della versione installata. Con la nuova procedura Google aggiunge un livello centrale: associa quella firma a un account verificato e distribuisce ai dispositivi le informazioni necessarie per stabilire se l’applicazione risulta registrata.

Da giugno 2026 l’azienda ha iniziato a installare automaticamente sui dispositivi compatibili un nuovo servizio di sistema destinato a eseguire tali controlli. Il componente non trasforma Google Play nell’unico negozio consentito, ma porta una funzione di controllo del produttore del sistema anche nelle installazioni provenienti dai canali indipendenti.

I Paesi sanzionati resteranno fuori dai controlli

Una FAQ pubblicata da Google chiarisce che i dispositivi situati nei Paesi sottoposti a sanzioni saranno esclusi dalle verifiche. L’azienda non ha fornito nella stessa pagina un elenco definitivo e immutabile, anche perché le restrizioni possono cambiare in seguito alle decisioni del governo statunitense. Le limitazioni applicate da altri servizi Google comprendono generalmente Cuba, Iran, Corea del Nord e Siria, oltre ad alcuni territori interessati da misure specifiche.

Google ha scelto di non applicare il blocco lato dispositivo: un utente che si trova in una delle aree escluse potrà installare un’app non registrata con modalità simili a quelle attuali, senza dover dimostrare di essere un utente esperto e senza aspettare 24 ore.

Va detto però che l’esenzione aiuta soprattutto chi installa il software. Non risolve le difficoltà di chi lo sviluppa: un programmatore residente in uno dei Paesi citati potrebbe non riuscire comunque ad aprire un account verificato, pagare la quota o pubblicare su Google Play. Potrà distribuire direttamente l’APK alla comunità locale, ma continuerà a incontrare ostacoli nel raggiungere gli utenti di altre nazioni.

Il sideloading non sparisce, ma diventa più laborioso

Fuori dalle aree esentate, Android continuerà a consentire l’installazione di applicazioni non registrate attraverso due percorsi. Il primo usa Android Debug Bridge, lo strumento ADB destinato allo sviluppo e alla gestione dei dispositivi da un computer. È una soluzione potente, ma poco adatta agli utenti comuni: richiede l’attivazione del debug USB, un collegamento al PC e l’esecuzione di comandi da terminale.

Il secondo è il cosiddetto advanced flow, che Google sta iniziando a distribuire proprio a partire da agosto 2026.

L’utente dovrà attivare le opzioni sviluppatore, confermare di comprendere i rischi, superare alcuni avvisi concepiti per contrastare le truffe basate sulla coercizione e attendere un giorno. Trascorse 24 ore, il sistema richiede un’ulteriore conferma tramite impronta digitale, riconoscimento del volto o PIN del dispositivo.

Google motiva l’introduzione della procedura come una misura a contrasto delle tante frodi nelle quali un falso operatore bancario o un presunto addetto dell’assistenza convince la vittima a installare rapidamente un’app malevola. L’attesa obbligatoria interrompe la sequenza e concede tempo per riconoscere l’inganno: dal punto di vista della sicurezza la logica ha senso; sul piano della libertà d’uso, però, introduce una barriera anche quando l’utente conosce perfettamente l’origine del software.

Come sottolineato in precedenza, inoltre, non bisogna inoltre confondere la verifica dello sviluppatore con un’analisi antimalware. Un criminale può presentare documenti autentici, registrare un’app apparentemente innocua e aggiungere funzioni dannose in seguito.

L’identità aumenta la possibilità di attribuire responsabilità e rende più costoso ricreare account dopo un’espulsione, ma non elimina la necessità di controllare codice, permessi e comportamento dell’applicazione.

Account gratuiti per studenti e piccoli progetti

Per attenuare l’impatto sui progetti personali, Google ha previsto gli account Limited Distribution. Studenti, insegnanti, hobbisti e principianti potranno distribuire gratuitamente le proprie applicazioni su un massimo di 20 dispositivi, senza presentare un documento governativo e senza pagare la quota di registrazione.

Il limite rende l’opzione utile per corsi, prototipi, applicazioni familiari e test ristretti. Non rappresenta però una soluzione per un progetto open source con centinaia o migliaia di utenti. Superata la soglia, lo sviluppatore dovrà completare la verifica ordinaria oppure chiedere agli utenti di ricorrere ad ADB o al percorso avanzato.

Google sta preparando anche due interfacce per automatizzare le registrazioni. La Android Developer ID Status API permette di controllare se un package name risultasse già associato a uno sviluppatore; la Android Developer Console API consente invece di registrare e gestire più pacchetti direttamente dagli strumenti di compilazione e distribuzione. Il supporto alla delega OAuth permetterà ai negozi alternativi di completare le operazioni per conto dei propri sviluppatori, purché questi abbiano autorizzato l’accesso.

Perché F-Droid e i sostenitori del software libero protestano

La contestazione più netta arriva da F-Droid e dalla campagna Keep Android Open.

F-Droid compila spesso le applicazioni partendo dal codice sorgente e firma i pacchetti con chiavi gestite dal repository, invece di distribuire necessariamente gli APK preparati dall’autore originale. Tale modello consente build riproducibili e controlli indipendenti, ma complica l’associazione fra singola applicazione, sviluppatore, account Google e certificato di firma.

Molti progetti liberi, inoltre, nascono da contributori volontari che operano con pseudonimi. Alcuni non vogliono consegnare un documento a Google; altri vivono in Paesi nei quali rendere pubblica o affidare a una società straniera la propria identità può esporli a rischi personali.

L’esenzione territoriale evita il blocco per gli utenti dei Paesi sanzionati, ma non protegge uno sviluppatore anonimo che distribuisce strumenti per giornalisti, attivisti o ricercatori nel resto del mondo.

L’eccezione non rappresenta dunque un ritorno generalizzato al sideloading senza vincoli. È una deroga necessaria per evitare di applicare una verifica che, in alcune aree, gli sviluppatori non potrebbero completare legalmente. Per tutti gli altri, il 2027 porterà un Android più controllato: ancora capace di installare APK esterni, ma con Google presente anche nel momento in cui il software non passa dal suo negozio.