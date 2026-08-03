Steam cambia volto: Valve porta le app Android su Linux con Lepton

Valve sta preparando per Steam Frame, nuovo visore ARM64 dell’azienda, qualcosa di più ambizioso di un semplice catalogo di giochi VR. Il dispositivo dovrà essere in grado di eseguire software nato per tre ambienti differenti – Android, Linux e Windows – senza costringere gli sviluppatori a riscrivere ogni titolo da zero. Lepton rappresenta il trait d’union tra Linux e Android, permettendo di portare le app del “robottino verde” sul “pinguino”.

Avevamo presentato Lepton già alcuni mesi fa descrivendolo come una soluzione affidabile per eseguire app Android su Linux. Adesso Valve ha compiuto un passaggio importante, pubblicando Lepton direttamente su Steam come componente Linux gratuito, già organizzato per essere distribuito, aggiornato e testato attraverso diversi rami di sviluppo.

La scelta richiama il percorso seguito con Proton, introdotto nel 2018 per portare su Linux i giochi Windows attraverso Wine, DXVK e altri strumenti di compatibilità. In quel caso Valve riuscì a rendere utilizzabile su Steam Deck una parte consistente del catalogo PC senza attendere port nativi. Con Lepton prova ad applicare la stessa logica al software Android: non una semplice emulazione da smartphone, ma un livello integrato con Steam, pensato per distribuire APK, gestire i dati dei giochi e collegare l’ambiente mobile alle funzioni della piattaforma.

Lepton arriva su Steam, come funziona l’integrazione

I numeri e i metadati pubblici mostrano che Lepton non si tratta più di un esperimento. Il pacchetto associato all’App ID 3029110 occupa poco più di 1 GB una volta installato, dispone dei rami public, previous e bleeding-edge e risulta classificato come servizio di sistema. In pratica, Steam potrà installarlo e aggiornarlo dietro le quinte quando un gioco richiederà l’ambiente Android.

Le prime tracce pubbliche di Lepton risalgono al 2024, mentre il nome e le risorse grafiche associate al progetto erano emersi con maggiore chiarezza alla fine del 2025.

All’epoca appariva evidente il legame con Waydroid, il progetto che permette di avviare un sistema Android dentro un container Linux.

La distinzione conta. Waydroid punta a offrire un ambiente Android relativamente completo su una distribuzione Linux; Lepton, invece, sembra orientato a un’esecuzione controllata, integrata con i depot di Steam, con il sistema di avvio dei giochi e con le funzioni della piattaforma. L’obiettivo non è necessariamente riprodurre uno smartphone sul desktop, ma trasformare un pacchetto Android in un titolo distribuibile e avviabile attraverso Steam.

Le informazioni emerse sulla configurazione destinata agli sviluppatori delineano un processo piuttosto lineare. Un produttore può creare un depot Android contenente il file APK e, quando necessario, i dati aggiuntivi nel formato OBB.

Il depot è l’unità con cui Steam organizza i file di un’applicazione: uno stesso gioco può disporre di contenuti differenti per Windows, Linux, macOS o, adesso, Android. Il client scarica soltanto i pacchetti adatti al dispositivo in uso. Per Steam Frame, quindi, lo sviluppatore potrebbe distribuire direttamente la build Android già realizzata per visori o dispositivi ARM, evitando una conversione completa verso Linux.

Lepton, FEX e Proton coprono tre problemi differenti

La pubblicazione di Lepton è avvenuta quasi insieme a quella di FEX, altro tassello fondamentale per il nuovo hardware.

I due strumenti non svolgono lo stesso compito: FEX traduce programmi Linux x86 e x86-64 affinché possano funzionare su un processore ARM64; supporta applicazioni a 32 e 64 bit e può inoltrare al sistema host chiamate OpenGL o Vulkan per ridurre il costo dell’emulazione.

Proton interviene invece quando il software nasce per Windows. Il progetto Valve, basato su Wine e su componenti come DXVK e VKD3D-Proton, converte le API Windows e DirectX nelle corrispondenti funzioni disponibili su Linux. Sul nuovo visore le due tecnologie possono lavorare insieme: Proton gestisce il programma Windows, mentre FEX traduce le istruzioni x86 generate dal gioco e dai relativi componenti verso ARM64.

Lepton copre la terza strada: esegue le versioni Android in un ambiente compatibile. Il risultato è una piattaforma con tre percorsi possibili. Un titolo Linux nativo per ARM può partire direttamente; un gioco Linux o Windows compilato per x86 richiede FEX, eventualmente affiancato da Proton; un’applicazione Android passa attraverso Lepton.

La soluzione è ambiziosa, ma aumenta anche il numero di punti nei quali possono nascere problemi. Driver grafici, compilatori shader, protezioni anticopia, sistemi anti-cheat e interventi sulla memoria possono reagire male a una catena composta da più livelli. Valve lo sa bene: l’esperienza maturata con Steam Deck ha mostrato che la qualità dipende da correzioni mirate, profili per singolo gioco e test continui, non soltanto dalla disponibilità di un traduttore generico.

Lepton può arrivare anche su Steam Deck e sui normali PC Linux?

Il pacchetto risulta formalmente compatibile con Linux e non contiene, almeno nei metadati pubblici, un vincolo esplicito verso Steam Frame. Da qui nasce una domanda inevitabile: Valve consentirà di usare Lepton anche su Steam Deck o su un comune PC con SteamOS?

Dal punto di vista tecnico non è impossibile. Su una macchina x86-64, però, molti APK moderni includono soltanto librerie ARM64; servirebbe quindi un ulteriore livello di traduzione oppure una build Android compilata anche per x86. I giochi che contengono codice nativo esclusivamente ARM non potrebbero girare direttamente sul chip AMD di Steam Deck.

Esiste poi il problema dell’interfaccia. Un’app Android pensata per un visore, un touchscreen o i sensori di uno smartphone non offre automaticamente una buona esperienza con mouse, tastiera o gamepad. Valve potrebbe limitare Lepton ai prodotti espressamente approvati, evitando di trasformarlo in un ambiente Android generalista difficile da supportare.

Al momento, quindi, il suo impiego sui PC Linux resta una possibilità tecnica, non una funzione annunciata. La pubblicazione su Steam rende il componente accessibile e aggiornabile, ma il suo vero ruolo appare legato soprattutto a Steam Frame. Saranno i primi depot Android e la documentazione destinata agli sviluppatori a mostrare fin dove Valve intende spingersi.